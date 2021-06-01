COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

吃飽飽再出勤 台糖長榮酒店贈暖心餐盒鼓舞警消士氣

▲南市第一分局分局長方國璽（左）回贈感謝狀予台糖長榮酒店，由總經理鄭東波（右）代表接受（圖／記者林怡孜攝，2021,06,01）
▲南市第一分局分局長方國璽（左）回贈感謝狀予台糖長榮酒店，由總經理鄭東波（右）代表接受（圖／記者林怡孜攝，2021,06,01）

記者林怡孜/ 台南報導

2021-06-01 21:14:10

國內COVID-19疫情持續升溫，警消人員因應疫情除了站在第一線執行勤務外，還需到街上查訪是否有民眾不依規定戴口罩，並且監管八大行業是否轉為地下營業，執勤業務量比平常多出許多，幾乎已達臨界點。台南台糖長榮酒店體恤警消同仁的辛勞，今(1)日晚間準備243份愛心餐盒，由志工隊送交南市警一分局及消防局第一大隊崇善分隊，台南市長黃偉哲及警察局長方仰寧特別到場慰勉同仁，並感謝台糖長榮酒店的暖心。

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃偉哲表示，第一線的警消人員公務繁忙，除了平日的治安救護之外，更要協助防疫工作，十分辛勞，也因此當台南市收到中央配送的疫苗時，即安排給第一線的警消人員優先施打，以保護警消人員的健康，讓他們出勤能更安心。 黃偉哲強調，警消人員每日為了維護市民的健康安全而努力，希望藉由這份美味的便當為警消加油打氣，盼每位警消人員在執勤之餘也能品嚐到營養均衡的餐點，充飽電後再繼續拼防疫，他更不忘提醒警察同仁應保有正確的防疫觀念，執勤時務必作好自身安全防護工作，並適度紓解工作壓力，才能繼續為民服務。

南市第一分局分局長方國璽表示，感謝台糖長榮酒店致贈「防疫愛心餐盒」，他也回贈感謝狀，感謝該公司熱心公益，不遺餘力，關懷警消同仁，竭盡心力共抗疫情。台南市警察局並呼籲，現今疫情進入第三級警戒，民眾應落實防疫五大措施，包括：一、民眾外出全程配戴口罩，未戴口罩者，不再勸導逕予開罰；二、嚴查不得營業之休閒娛樂場所，違反者嚴格法辦；三、餐飲一律外帶，賣場及超市加強人流管制，民眾少去多買，一次購足；四、結婚不宴客、喪禮不公祭；五、宗教集會活動全面暫停辦理，宗教場所暫不開放。另配合全面實聯制，居家隔離檢疫的民眾，也應遵守規定，不得外出，以盡全民防疫之義務，杜絕疫情擴散。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
77.46%22.54%
2021-06-02-2021-06-05

阻斷傳統市場群聚傳播鏈風險！你是否贊成傳統市場管控採買人流？

贊成
不贊成
94.74%5.26%
2021-06-01-2021-06-04

中央政府力挺國產疫苗，您認為是否有炒股？

有炒股
沒有炒股
84.56%15.44%
2021-06-01-2021-06-03
請問您所在的縣市有沒有由地方首長召開過防疫記者會？

請問您所在的縣市有沒有由地方首長召開過防疫記者會？

繼續作答
你支持民間企業或團體協助政府取得足量的新冠疫苗以防疫嗎？

你支持民間企業或團體協助政府取得足量的新冠疫苗以防疫嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀