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遭確診者砍傷！醫護「傷後第一句話」曝光　上萬人全心疼

▲雙和醫院3名護理師遭到確診患者持刀砍傷，衛福部也發聲嚴正譴責暴力，此外也分享了遭砍傷的護理師「傷後第一句話」，引來上萬人心疼留言。（示意圖，與本文無關／翻攝自Pixabay）
▲雙和醫院3名護理師遭到確診患者持刀砍傷，衛福部也發聲嚴正譴責暴力，此外也分享了遭砍傷的護理師「傷後第一句話」，引來上萬人心疼留言。（示意圖，與本文無關／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-01 21:55:49

新北市雙和醫院驚傳3名護理師遭到確診病患持刀砍傷，其中一位右手韌帶斷裂，恐影響職業生涯，消息傳出後，也引發各界譴責和關注。對此，衛生福利部發聲表示嚴正譴責暴力，亦分享遭砍傷的醫護傷後第一句話，而引來上萬人心疼留言。

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雙和醫院3名護理師遭到確診患者持刀砍傷，其中1位右手韌帶斷裂，雙和醫院也發表聲明感謝關心，表示有關受傷的3位護理師中，有2位的傷勢較嚴重，院方已緊急進行手術，目前住院休養中，但護理師心理受到很大的創傷，院方正積極進行關懷及心理治療；另針對本次醫療的暴力事件，嚴厲的譴責，也已依法辦理，請大家一起為全國醫護加油。

對此，衛生福利部也於臉書上發聲，表示疫情嚴峻之下，醫護人員一直在前線疼惜受苦的病患，希望大家要疼惜護理。衛福部也嚴正譴責持刀傷害3名雙和醫院防疫病房護理師的行為，「我們非常捨不得護理師承受照護傳染疾病的高壓下，還受到暴力的攻擊」。衛福部透露，護理師傷後第一句話就是「請不要告訴我的家人，他們會很擔心」

衛福部指出，感謝雙和醫院第一時間啟動受傷護理師的緊急救護，有兩位護理師已進行手術並住院治療，院方正全力進行三位護理師的心理關懷。最後衛福部強調，共同維護醫療安全環境，沒有人是局外人。醫療暴力零容忍，本案違反醫療法24條及106條規定，已移檢調偵辦中。  

▲雙和醫院3名護理師遭到確診患者持刀砍傷，衛福部發聲嚴正譴責暴力。（圖／翻攝自衛生福利部臉書）
▲雙和醫院3名護理師遭到確診患者持刀砍傷，衛福部發聲嚴正譴責暴力。（圖／翻攝自衛生福利部臉書）
貼文曝光後，至今已有超過7萬人按讚，網友們紛紛不捨留言「請保護醫護人員！嚴正譴責醫療暴力」、「支持嚴厲譴責及究責。」、「前線的護理人員已經很辛苦，請大家多多體諒他們。對護理人員做這麼殘暴的事情還不認錯真的很過份」、「譴責沒有用，請確實執行刑法罰則。醫護人員在當醫療人員之際，也是這個國家的公民，人身安全應受到該有的保障」、「看到這新聞真的非常憤怒！把人往死裡砍！只是因為護理人員不讓他出去！盡責的護理人員換來身心靈的傷害！這應該嚴處！」（編輯：陳雅雲）

▲COVID-19本土感染爆發，累計確診7503例，圖為全台本土病例地理分布圖（圖／NOWnews製表，2021.6.1）
▲COVID-19本土感染爆發，累計確診7503例，圖為全台本土病例地理分布圖（圖／NOWnews製表，2021.6.1）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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