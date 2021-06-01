遭確診者砍傷！醫護「傷後第一句話」曝光　上萬人全心疼

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對此，衛生福利部也於臉書上發聲，表示疫情嚴峻之下，醫護人員一直在前線疼惜受苦的病患，希望大家要疼惜護理。衛福部也嚴正譴責持刀傷害3名雙和醫院防疫病房護理師的行為，「我們非常捨不得護理師承受照護傳染疾病的高壓下，還受到暴力的攻擊」。衛福部透露，護理師傷後第一句話就是「請不要告訴我的家人，他們會很擔心」。
衛福部指出，感謝雙和醫院第一時間啟動受傷護理師的緊急救護，有兩位護理師已進行手術並住院治療，院方正全力進行三位護理師的心理關懷。最後衛福部強調，共同維護醫療安全環境，沒有人是局外人。醫療暴力零容忍，本案違反醫療法24條及106條規定，已移檢調偵辦中。
貼文曝光後，至今已有超過7萬人按讚，網友們紛紛不捨留言「請保護醫護人員！嚴正譴責醫療暴力」、「支持嚴厲譴責及究責。」、「前線的護理人員已經很辛苦，請大家多多體諒他們。對護理人員做這麼殘暴的事情還不認錯真的很過份」、「譴責沒有用，請確實執行刑法罰則。醫護人員在當醫療人員之際，也是這個國家的公民，人身安全應受到該有的保障」、「看到這新聞真的非常憤怒！把人往死裡砍！只是因為護理人員不讓他出去！盡責的護理人員換來身心靈的傷害！這應該嚴處！」（編輯：陳雅雲）
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