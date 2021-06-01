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再獲配3.9萬劑疫苗　侯友宜：責成衛生局5天內施打完畢

▲新北市第二批獲配發3.9萬劑的疫苗，預計5天內施打完畢。（圖／新北市政府提供）
▲新北市第二批獲配發3.9萬劑的疫苗，預計5天內施打完畢。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-06-01 22:27:40｜2021-06-02 10:05:02

新北市長侯友宜今（1）日在防疫會議上指出，新北的疫情還沒降溫，呼籲市民務必做好防疫的措施，並宣布將新增林口、三峽2區的熱區防疫中心；此外，新北市第二批獲配發3.9萬劑的疫苗，預計5天內施打完畢。

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侯友宜強調，今日獲得配發的3.9萬劑AZ疫苗，也特別到衛生所與分局關心醫護人員、警消同仁的施打情形，同時會依序讓前線的醫護、警消優先施打，並責成衛生局5天內施打完畢；衛生局長陳潤秋補充，將分給第一線的醫護含基層2.6萬劑、政府防疫含警消等1萬劑，另其他高風險接觸的第一線人員分配3000劑。

▲侯友宜表示，目前共在15區的196個里設置22個熱區防疫中心，這些都是確診者足跡較多的地方。（圖／新北市政府提供）
▲侯友宜表示，目前共在15區的196個里設置22個熱區防疫中心，這些都是確診者足跡較多的地方。（圖／新北市政府提供）
 

侯友宜表示，目前共在15區的196個里設置22個熱區防疫中心，這些都是確診者足跡較多的地方，並宣布將新增林口與三峽2區、14里的熱區防疫中心，落實防疫；其中，林口區第一區的熱區防疫中心，包含湖南里丶南勢里丶東勢里丶仁愛里丶西林里丶林口里6里，三峽區第一區的熱區防疫中心，包含鳶山里丶永館里丶三峽里丶秀川里丶介壽里丶中正里丶安溪里丶礁溪里8里。

民政局也補充，明（2）日預計將再新增「中和南勢區」的熱區防疫中心，防疫中心設置於中和區景新街399巷12號的景本集會所，熱區範圍包括正南里、東南里、忠孝里、興南里、景本里、內南里、外南里、和興里、景平里、景福里，及景文里等11里。

侯友宜說，中央的紓困方案申請，授權給區公所快速的核定，新北共7萬4千餘件可獲得中央紓困補助，中央於6月1日列冊、6月3日撥款、6月4日入帳；針對桃園市今日宣布，即日起美容、美髮相關行業進行為期3天勸導，6月4日至14日強制全面停業，新北市是否會跟進？侯友宜回應，會要求各行業落實防疫，若無法做到就會嚴格的管理。

▲新北市政府衛生局提供足跡的熱區，包括中和區信義街的興南夜市、民德路的自強市場，及新莊區自由街的思賢公園。（圖／新北市政府衛生局提供）
▲新北市政府衛生局提供足跡的熱區，包括中和區信義街的興南夜市、民德路的自強市場，及新莊區自由街的思賢公園。（圖／新北市政府衛生局提供）
 

新北市政府衛生局提供足跡的熱區，包括中和區信義街的興南夜市、民德路的自強市場，及新莊區自由街的思賢公園；此外，為了俾利民眾查詢防疫的相關訊息，新北市政府也推出「新北災訊E點通－防疫資訊E點就通」，讓市民朋友24小時都能透過電子地圖的方式，查詢防疫熱區、熱區防疫中心及篩檢站的點位等相關的資訊。

▲新北市政府也推出「新北災訊E點通－防疫資訊E點就通」，讓市民朋友查詢防疫熱區、熱區防疫中心及篩檢站的點位等相關的資訊。（圖／新北市政府提供）
▲新北市政府也推出「新北災訊E點通－防疫資訊E點就通」，讓市民朋友查詢防疫熱區、熱區防疫中心及篩檢站的點位等相關的資訊。（圖／新北市政府提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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