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「六人行」中國播出遭刪減　女神卡卡客串都不見

▲經典美劇「六人行」推出團聚特輯。但有網友注意到，在中國串流平台與HBO播出的內容中，女神卡卡、小賈斯丁甚至韓國團體防彈少年團（BTS）等人的畫面都被刪除。（圖／翻攝自IMDb）
▲經典美劇「六人行」推出團聚特輯。但有網友注意到，在中國串流平台與HBO播出的內容中，女神卡卡、小賈斯丁甚至韓國團體防彈少年團（BTS）等人的畫面都被刪除。（圖／翻攝自IMDb）

中央社

2021-06-02 08:55:30

（中央社台北30日電）經典美劇「六人行」睽違17年推出團聚特輯。但有中國劇迷及外媒發現，中國影視串流平台與HBO頻道播出的版本有落差。中國播出版本中，客串出場的女神卡卡、小賈斯汀等人的畫面都遭刪減。

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在中國被譯為「老友記」的「六人行」（Friends），於美國時間27日推出團聚特輯「六人行：當我們又在一起」（Friends: The Reunion）。

但中國影評社群平台「豆瓣」的片長介紹中，除了104分鐘的正片，還有98分鐘的刪減版。而中國正版的播放平台上，只有公開98分鐘的刪減版。

有中國劇迷比較後指出，中國播出的版本中，美國歌手女神卡卡（Lady Gaga）、 加拿大歌手小賈斯汀（Justine Bieber）的客串內容都遭刪減。而原片本來有韓國團體「防彈少年團」（BTS）受訪畫面，但在刪減版中也不見蹤影。

不僅如此，劇中涉及女性敏感帶、LGBTQ少數群體等內容也遭刪減。至於刪減的標準，擁有「六人行」團聚特輯中國播放權的優酷、騰訊、愛奇藝等3個串流平台都沒有說明。

美國之音（VOA）整理外界的猜測指出，女神卡卡的客串畫面遭刪減，可能與她2016年與流亡海外的西藏精神領袖達賴喇嘛會面有關。北京當局當時隨後禁止女神卡卡在中國的巡迴演出，並下架她的作品。

小賈斯汀則可能是因2014年在社群網站Instagram發布赴日本靖國神社的照片，引起中國歌迷抗議，即便小賈斯汀立刻刪文並道歉，但他在2017年仍被北京文化局以在境外社會生活曾有一系列不良行為，引發公眾不滿等理由禁演。

防彈少年團則可能涉及隊長RM曾在一次得獎感言中，緬懷美國及南韓在韓戰時所共同面對的苦難，然而因這段感言未提及中國及北韓軍隊，引發中國網友不滿。防彈少年團自此陷入辱華爭議。

對於刪減，有中國劇迷表認為，播放過程中可以透過不看、快轉來抵制不利中國的言論，但「你不能連讓我知曉的權利都沒有」。另外，因當局近期對網路盜版字幕組開鍘，有字幕組就在微博表示，中國播放的版本果然遭到刪減，「可是我們也不敢翻譯（原版）啊」。（編輯：賴言曦/張淑伶）1100530

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