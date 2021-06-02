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雙和3醫護遭砍！賴清德引用「WMA宣言」：用生命拯救生命

▲昨（1）日雙和醫院有患者持刀砍傷醫護，造成3名護理師受傷，對此，賴清德引用WMA宣言「我鄭重地保證將奉獻一切為人類服務」，直呼「謝謝醫護人員用生命拯救生命，我相信，黑暗過後，終會迎來光明。」（圖／翻攝自賴清德臉書）
▲昨（1）日雙和醫院有患者持刀砍傷醫護，造成3名護理師受傷，對此，賴清德引用WMA宣言「我鄭重地保證將奉獻一切為人類服務」，直呼「謝謝醫護人員用生命拯救生命，我相信，黑暗過後，終會迎來光明。」（圖／翻攝自賴清德臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-06-02 06:52:46｜2021-06-02 06:52:50

新北市雙和醫院發生確診者疑似因為不滿被隔離，持刀攻擊三名在11樓負壓隔離病房的醫護人員，造成3名護理師背部與腹部受傷，事後該名男子被警方制服，依傷害等罪送辦。對此，內科醫師出身的副總統賴清德在臉書表達看法，他引用世界醫師會（WMA）日內瓦宣言，並不捨直呼「謝謝醫護人員用生命拯救生命，我相信，黑暗過後，終會迎來光明。」

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賴清德以「用生命拯救生命」為題發文表示，吞下壓力、辛苦與疲倦，依循繁複的SOP，一次又一次穿上厚重的防護裝備。這是疫情期間，前線醫療人員的抗疫日常。

▲昨（1）日雙和醫院有患者持刀砍傷醫護，造成3名護理師受傷，對此，賴清德引用WMA宣言「我鄭重地保證將奉獻一切為人類服務」，直呼「謝謝醫護人員用生命拯救生命，我相信，黑暗過後，終會迎來光明。」（資料照／總統府提供）
▲昨（1）日雙和醫院有患者持刀砍傷醫護，造成3名護理師受傷，對此，賴清德引用WMA宣言「我鄭重地保證將奉獻一切為人類服務」，直呼「謝謝醫護人員用生命拯救生命，我相信，黑暗過後，終會迎來光明。」（資料照／總統府提供）

賴清德指出，昨日新北雙和醫院，有患者持刀砍傷醫護，造成一人氣胸、一人腹部受傷，更有一名年輕的護理師，韌帶及神經都被砍斷，未來工作及生活都可能受到影響。聽到這樣的消息，他感到萬般不捨，並引述了世界醫師會（WMA）日內瓦宣言「我鄭重地保證將奉獻一切為人類服務。」直說「前線醫療人員壓力巨大，懇請社會各界體諒，也拜託大家給醫護同仁多一點溫暖和鼓勵，不要讓彼此成為敵人。」

此外，賴清德也提醒，這兩天的資料顯示，疫情未再大幅擴散，但仍無法太過樂觀及鬆懈，同時更直呼「謝謝醫護人員用生命拯救生命，我相信，黑暗過後，終會迎來光明。」（編輯：許苡晴）

▲賴清德臉書貼文。（圖／翻攝自賴清德臉書）
▲賴清德臉書貼文。（圖／翻攝自賴清德臉書）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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