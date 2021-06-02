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產能不足和不被信任　俄羅斯疫苗出師不利

▲俄羅斯一再宣稱「衛星-V」新型冠狀病毒疫苗獲各國採用，不過由於產能不足，讓莫斯科的疫苗攻勢出師不利。（圖／翻攝自Sputnik-v）
▲俄羅斯一再宣稱「衛星-V」新型冠狀病毒疫苗獲各國採用，不過由於產能不足，讓莫斯科的疫苗攻勢出師不利。（圖／翻攝自Sputnik-v）

中央社

2021-06-02 08:43:30

（中央社記者林育立柏林1日專電）俄羅斯一再宣稱「衛星-V」新型冠狀病毒疫苗獲各國採用，不過由於產能不足，目前交貨量相當有限，而且連俄國民眾都質疑安全性，讓莫斯科的疫苗攻勢出師不利。

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去年8月，俄羅斯宣布核准全球第一款2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，並根據蘇聯1957年發射的人造衛星、也就是太空競賽超前美國的象徵，命名為「衛星-V」（Sputnik-V）。

此後，俄國在全球發動疫苗攻勢，與俄國關係友好的各國官員，紛紛到機場迎接貼著「衛星-V」標誌的疫苗運輸箱。俄國並透過推特大肆宣傳，不時公布疫苗獲某國批准上市的好消息。

儘管這款疫苗被寄與厚望，最近的發展卻讓莫斯科當局感到失望。根據「富比世」（Forbes）雜誌俄國版的估計，到5月21日為止，「衛星-V」只出口了1630萬劑，佔下單量的8%，與俄國關係密切的委內瑞拉訂了2000萬劑，僅得到43萬劑。

業界知情人士透露，目前「衛星-V」最大的問題是產能不足，連俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）要在今年夏天結束前讓俄國達到群體接種的目標都無法達到，更不用說出口。

「衛星-V」的另外一個問題是形象不佳，德國「商報」（Handelsblatt）分析，日前斯洛伐克就因疫苗說明不合規定發生醜聞，連俄國民眾自己也不信任這款疫苗，到目前為止僅有11%的人口施打。

除了懷疑疫苗的安全性，官方多次宣稱已戰勝疫情，也是俄國民眾不信任疫苗和拒絕接種的原因。

自家疫苗出師不利，俄國仍不忘打擊其它疫苗的形象。「德國第一電視台」（ARD）日前報導，俄國有關方面透過在倫敦的代理商，付錢給德國、巴西和印度的網紅，請他們散播接種BioNTech/輝瑞（Pfilzer）疫苗後死亡的消息。（編輯：韋樞）1100602

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