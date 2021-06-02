戴口罩別做「5運動」！醫示警：病菌恐隨著水氣進入口罩

新冠肺炎本土疫情已漸趨緩，昨（1）日指揮中心宣布新增262例本土確診，另有校正回歸本土個案65例，總計332例，目前全國三級警戒延長至6月14日，全國停課政策也同步延長，各界絲毫不敢掉以輕心，除了減少外出機會，在生活習慣上也做出改變。而由於政府規定民眾出門務必配戴口罩，對此，重症醫師黃軒在臉書提醒，做「5種運動」時建議別戴口罩，呼籲大家「在家運動」。

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黃軒以「戴口罩運動，會死人的？」為題發文表示， 新加坡建議「

快跑（running）

」、「

慢跑 （jogging）

」、「

騎車運動（cycling）

」、「

熱身，例如：yoga、筋骨伸張

」、「

爬山

、

攀岩

」等運動正在進行中時，禁止戴上口罩。他並示警，戴口罩運動只宜使用於散步、慢步，並鼓勵大家「在家運動」。

而究竟「為何運動時，不太建議戴上口罩？」黃軒提出3點分析，其一，戴上一般外科囗罩，測試在走路時的肺活量，就會發現戴上一般外科口罩的人，都會容易喘噓噓的，因為戴著口罩，會「增加吸吐氣的阻力」，肺部做功的能量會增加，容易耗損體力。其二，戴著N95做低活動量（3MET）的運動，會「減低氧氣濃度3.2％」、「增加二氧化碳8.9％」。為了彌補這些缺乏，我們的身體會新陳代謝速度增加，我們的「身體會耗損很大的體力去代償氧氣的不足」





▲重症醫師黃軒表示，新加坡建議「快跑（running）」、「慢跑 （jogging）」、「騎車運動（cycling）」、「熱身，例如：yoga、筋骨伸張」、「爬山、攀岩」等運動正在進行中時，禁止戴上口罩。（圖／翻攝自黃軒臉書）

其三，「口水、汗水，甚至鼻水將完全把你戴的囗罩浸濕」，你在運動時，戴著囗罩，只會增加呼吸阻力，你的肌肉需要用力呼吸喘氣，你會一直張大囗吐吸空氣，你的口罩，很快的因為你的「口水、汗水、鼻水」完全把你戴的囗罩濕透了！更何況，「口罩萬一被浸濕，病菌也可能隨著水氣進入口罩，進而失去防護力。濕濕的囗罩，是不會有阻擋病毒的飛沫功能的。」





此外，黃軒也提到戴不同口罩運動所造成的各種影響，「外科口罩」：一開始做激烈運動時，二氧化碳濃度超標不是很明顯，但當開始有在耗能時刻，也是筋疲力盡時，其二氧化碳滯留也會另人擔心！「N95囗罩」：研究中發現此口罩最易二氧化碳濃度超標，一開始運動就會比較容易二氧化碳滯留！尤其是做激烈運動時更不建議戴。因此，研究人員建議，對於有慢性肺病（如：氣喘或心臟病）的人，不建議戴口罩去做如此耗能的激烈運動。（編輯：許苡晴）



