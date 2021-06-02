疫情將平息！雙北每日確診剩兩位數？醫：Rt值已降到0.7

中央流行疫情指揮中心昨（1）日公布國內新增262例本土確診與校正回歸本土個案65例，總計332例，確診個案中新增13例死亡。對此，精神科醫師沈政男在臉書表示，「疫情沒有陷入僵局，萬華群聚餘波盪漾但終將平息」，他並分析直指「雙北的每日新增，以發病人數來說，其實已經降到兩位數」，同時透露「雙北現在的Rt值（即「有效再生數」，能估算在一定期間內傳染數量的變化）已降到0.7了」。





我是廣告 請繼續往下閱讀

沈政男發文表示，他苦思了一天，何以中南部的小群聚一直東爆西爆，好像壓不下來？如果以台灣目前做到這樣幾乎滴水不漏的社區圍堵，病毒還有辦法一個傳下一個，讓Rt值維持在1左右，那就太令人不解與訝異了。這病毒，最新名稱叫alpha變種，即使傳染力再強，終究是飛沫傳染，頂多是帶著一雙短翅、飛不了多遠的氣溶膠，只要大家都戴上口罩，就會左碰右碰，找不到口鼻入口，然後叮叮咚咚跌落地面了。





沈政男指出，其實如果把中南部的傳染曲線拉出來，還是可以看出Rt值正在下降中，而且這兩天已經降破了1。中南部的三級警戒在5月19日才施行，全面圍堵的效應會比雙北慢一點浮現，但還是會浮現。他直言「雙北現在的Rt值已降到0.7了。說現在雙北超過1，或者全國超過1是外行話，試問：至今為止，已經隔離了多少案例？有可能每一個案例都傳給一個新案例嗎？現在的雙北，比起兩周前乾淨與安全太多了。」





▲COVID-19本土感染爆發，累計確診7503例。（圖／NOWnews製表，2021.6.1）

▲5/1到6/1 COVID-19本土確定病例校正回歸情況。（圖／指揮中心）

沈政男分析，雙北的每日新增，以發病人數來說，其實已經降到兩位數了，尤其是台北。他認為，疫情並不是陷入僵局，而是Rt正在持續下降中，現在，各地的小群聚感染，還是可以看到萬華群聚的關聯性，等於是地震的餘波依然在擴散，但效應越來越低了，因為只要引爆一條感染鏈，就會馬上被撲滅，而且在三級警戒之下，很難再開發新的感染鏈。現存萬華相關感染鏈，都是在三級警戒啟動前開發出來，至今在全國各地餘波盪漾，但終將歸於平息。





此外，沈政男也預估，今天確診案例會再次下降！因為前一天的採檢人數又降低了，「基隆與中南部的疫調都做得非常確實，不曉得雙北如何？」他並呼籲「如果新增案例已經下降，一定要確實隔離所有接觸者。如果要在6月14日降到警戒二級，就必須把每一新增案例做好疫調與隔離。」（編輯：許苡晴）



