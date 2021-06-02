彰化男開直播打麻將！隔板+口罩自認防疫 警上門糗大了
台灣本土案例持續增加，在全國三級防疫警戒之下，中央以及地方政府一再呼籲民眾，非必要性的聚會一併要取消，例如群聚打牌等活動都是嚴格禁止，高雄也傳出有1人染疫傳給15人的恐怖麻將案例。不過，在彰化縣花壇鄉一名直播主卻不顧規定，不僅直播打麻將，更表示自己符合三級防疫規定，結果警方找上門後，依舊蒐證通報衛生局開罰。
編輯中心/綜合報導
2021-06-02 09:21:03
彰化縣花壇鄉一名60歲陳姓直播主日前號召4名友人到家中，公然在網路上直播打麻將，表示自己符合「禁止5人以上群聚」，並在牌桌上架有壓克力板將男女牌友隔開，且每人皆有戴口罩，聲稱這樣是「符合三級防疫規定」。
警方獲報之後開始蒐證，由於先前高雄才有1傳15人的恐怖麻將群聚案例，因此彰化縣政府也曾宣布「非同住者的室內非必要社交聚會，一律停止」的規定，警方認定違反準則。即便陳男當時解釋，他們只是在網路進行麻將教學，並未賭錢，但警方仍在訊後將5人依傳染病防治法移送衛生局裁處，裁罰金額從6萬元到30萬元。
而針對此事，彰化縣長王惠美日前也在防疫記者會指出，特別再拜託鄉親，沒有必要的事情不要急著做，如果違規，為了確保大家的健康及安全，一定會依法嚴懲並移送法辦，也希望這段時間大家共體時艱，一起防疫。（編輯：張嘉哲）
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