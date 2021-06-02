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彰化男開直播打麻將！隔板+口罩自認防疫　警上門糗大了

▲彰化縣花壇鄉一名直播主日前開直播打麻將，結果遭檢舉，警方找上門蒐證後移送衛生局裁處。（圖/彰化縣警局提供）
▲彰化縣花壇鄉一名直播主日前開直播打麻將，結果遭檢舉，警方找上門蒐證後移送衛生局裁處。（圖/彰化縣警局提供）

編輯中心/綜合報導

2021-06-02 09:21:03

台灣本土案例持續增加，在全國三級防疫警戒之下，中央以及地方政府一再呼籲民眾，非必要性的聚會一併要取消，例如群聚打牌等活動都是嚴格禁止，高雄也傳出有1人染疫傳給15人的恐怖麻將案例。不過，在彰化縣花壇鄉一名直播主卻不顧規定，不僅直播打麻將，更表示自己符合三級防疫規定，結果警方找上門後，依舊蒐證通報衛生局開罰。

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彰化縣花壇鄉一名60歲陳姓直播主日前號召4名友人到家中，公然在網路上直播打麻將，表示自己符合「禁止5人以上群聚」，並在牌桌上架有壓克力板將男女牌友隔開，且每人皆有戴口罩，聲稱這樣是「符合三級防疫規定」。

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▲彰化縣花壇鄉一名直播主日前開直播打麻將，結果遭檢舉，警方找上門蒐證後移送衛生局裁處。（圖/彰化縣政府提供）
警方獲報之後開始蒐證，由於先前高雄才有1傳15人的恐怖麻將群聚案例，因此彰化縣政府也曾宣布「非同住者的室內非必要社交聚會，一律停止」的規定，警方認定違反準則。即便陳男當時解釋，他們只是在網路進行麻將教學，並未賭錢，但警方仍在訊後將5人依傳染病防治法移送衛生局裁處，裁罰金額從6萬元到30萬元。

而針對此事，彰化縣長王惠美日前也在防疫記者會指出，特別再拜託鄉親，沒有必要的事情不要急著做，如果違規，為了確保大家的健康及安全，一定會依法嚴懲並移送法辦，也希望這段時間大家共體時艱，一起防疫。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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