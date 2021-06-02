台股早盤漲逾百點後拉回 高端疫苗續跳空跌停探284元
在科技股拖累之下，美股幾乎以平盤作收。台股今（2）日早盤則是開高走高，早盤一度漲逾百點，來到17274.66點，上漲112.28點，但隨後台積電、鴻海及聯發科等翻黑，台股漲幅收斂，更一度翻黑，目前漲40餘點，而遭外界質疑未解盲就擁有政府訂單的高端疫苗早盤再跳空跌停，股價下探284元。
記者顏真真/台北報導
2021-06-02 09:42:31｜2021-06-02 11:04:16
由於投資人衡量美國經濟最新數據，盼找出經濟復甦和通貨膨脹升溫的跡象，能源股和金融股的漲勢被醫療保健股及科技股的跌勢抵銷，美股幾乎以平盤作收，其中道瓊工業指數小漲45.86點，漲0.13%，以34575.31點作收；標普500指數微跌2.07，跌0.05%，收在4202.04點；那斯達克指數小跌12.26點，跌幅0.09%，收13736.48點。
台股今日早盤則以17192.91點、30.53點開出，在台積電、鴻海、聯發科、友達等大型股走揚帶動下，一度上漲112.28點，來到17274.66點，但隨後賣壓出籠，台積電、鴻海及聯發科都翻黑，其中鴻海更跌逾1%，台股漲幅也收斂，更一度翻黑跌0.35點，目前則上漲40餘點。
在類股表現上，目前塑膠、造紙漲逾3%，油電燃氣漲逾2%，航運、橡膠股也漲了1.8%，電子的半導體、電及週邊設備、電子零組件、電子通路等則跌，而光電則仍上漲。