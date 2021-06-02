影／近6成人口接種疫苗！英國時隔16個月再次「0死亡」
英國政府週二（1）通報，過去24小時無新增確診新冠肺炎（COVOD-19）的死亡案例，是自2020年3月以來，首次單日新增「零死亡」。英國衛生大臣漢考克（Matt Hancock）表示，全國都對這個好消息感到高興，也可以看到疫苗接種政策明顯有效。
要聞國際中心林孝萱/綜合報導
2021-06-02 09:43:45｜2021-06-02 15:26:52
英國週二通報新增3165例確診、0例死亡，上次單日新增「零死亡」是在去年的3月，當時英國尚未進入第一次全國封城。對於這個好消息，衛生大臣漢考克發表聲明，「代表疫苗是有用的，不只可以保護你，還可以保護你周遭的人以及你所愛的人」但他也提醒，英國尚未戰勝病毒，確診病例仍在繼續增加，民眾要保持室內通風，注意手部、臉部清潔，以及確保自己能夠接種2劑疫苗。
週一（31）英國新增3383例確診，上週末則是2493例，不過由於週末統計人員放假，數字可能會在近期修正。英國公共衛生部（Public Health England）醫學主任多伊爾（Dr Yvonne Doyle）表示，雖然零死亡是個令人鼓舞的好消息，但人們仍不能掉以輕心，要盡快接種疫苗。
英國推動新冠疫苗接種至今已施打6490萬劑，近4千萬人已經至少接種第一劑疫苗（佔總人口59.1%），其中2550萬人完成疫苗接種（佔總人口38.3%）。隨著疫苗接種率提升，英國每日死亡率、住院人數、確診病例自1月高峰不斷下降。
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