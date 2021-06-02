現在焦急罵「沒疫苗打」！醫無奈：未來觀望的人一定更多

中央流行疫情指揮中心昨（1）日公布國內新增262例本土確診與校正回歸本土個案65例，總計332例，確診個案中新增13例死亡，國內本土疫情嚴峻，民眾開始對於疫苗議題十分關注，而鴻海創辦人郭台銘也透過鴻海公司與永齡基金會遞件，申請購買500萬劑BNT疫苗。對此，台大醫師施景中昨（1）日深夜在臉書直言，「現在很多人沒得打疫苗，都很焦急在開罵，但我相信疫情一旦稍緩，或疫苗一批一批進來了，到時挑三揀四、或繼續觀望的人一定更多了。」





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施景中發文表示，昨天指揮中心說，因為預測傳播的Rt值到5月30日已經降到1.02，代表本波本土疫情已經快要過去了。「即使這次疫情來的如此兇猛，這批疫苗送抵台灣後，施打效率(或比率)一樣不如預期。截至5月30日為止，台北分配到手的疫苗，居然只打了一半，有的縣市還不到三成。」





施景中透露，他去打疫苗當天，也有人問他「你不等莫德納嗎？」他認為，許多人還在觀望吧，難怪施打率不如預期，不過，他也提到，有一部份是行政效率問題。另外，美國朋友跟他說，當初疫苗量不足時，民眾根本無法選擇要打什麼疫苗，都是到了注射站才會知道自己會打什麼。「每年醫護人員施打流感，我們也是政府提供什麼就打什麼。以前打賽諾菲疫苗比較多，近幾年都是打國產的國光疫苗。」





▲國內本土疫情嚴峻，民眾開始對於疫苗議題十分關注。（圖／美聯社／達志影像）

施景中並無奈直言，「現在很多人沒得打疫苗，都很焦急在開罵，但我相信疫情一旦稍緩，或疫苗一批一批進來了，到時挑三揀四、或繼續觀望的人一定更多了。」他也表示，在美國的朋友傳來，美國現在疫苗非常充足，但很多年輕人還是不想打也不戴口罩。他們想反正年輕染病嘛，最多就像流感一樣。弄得有些州政府要提供高額獎金抽獎來提高施打率（抽中就5萬美金，名額還不少）。





文末，施景中呼籲大家「將來如果有得打，趕緊去打吧，保護自己外，也保護家中長輩。如果想趕緊達到群體免疫，早日恢復正常生活，不是去挑疫苗，而是政府有進什麼就快去打。」（編輯：許苡晴）



