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日本力拚疫苗國產！加快研發、臨床試驗列入長期戰略

▲日本媒體報導，內閣會議決定將「研製疫苗、建立施打體系」等政策列為長期國家戰略。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本媒體報導，內閣會議決定將「研製疫苗、建立施打體系」等政策列為長期國家戰略。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-06-02 10:39:15｜2021-06-02 11:03:07

接種疫苗被認為是防治新冠肺炎（COVID-19）最有效的方法之一，日本政府週二（1）召開內閣會議，宣布將強化國產疫苗的開發及生產體制，列為國家危機管理的重要戰略項目。日本計劃世界一流的研究開發基地，加強在亞洲地區的大規模試驗、臨床研究。日本首相菅義偉預計將在今（2）日國際團體「全球疫苗與預防注射聯盟」（GAVI）舉辦「COVAX全球疫苗峰會」上說明日本的疫苗戰略。

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綜合外媒報導，COVAX全球疫苗峰會預計將有30多個主要地區、國家參與，日本政府在峰會前召開內閣會議，決定未來的長期戰略包括：建立技術先進的研究中心「先進研發戰略中心（SCARDA，暫稱）」，並且建立研究經費的戰略分配機制；增強亞洲地區的臨床試驗與研究網路，以加快大規模測驗的速度；當有新的傳染疾病出現時，加快徵購自主研製疫苗的速度。

▲日本首相菅義偉。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本首相菅義偉在內閣會議前強調強化國產疫苗研製及施打機制的重要性。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
菅義偉在1日內閣會議前的「健康、醫療戰略推進本部」會議中表示，確立國內的疫苗開發、生產、快速施打等體制，才能夠迅速應對疫情，確保國民健康，對國家危機管理極為重要。厚生勞動大臣田村憲久在內閣會議結束後表示，疫情大流行可能每隔幾年就會發生一次，政府希望組建應對疫情的系統，同時，建立疫苗廠商在正常時期做好準備的環境也很重要。

報導指出，日本曾是1980年代的疫苗開發大國，水痘、日本腦炎、百日咳等疫苗技術領先世界，但接著開發的天花、麻疹、風疹以及子宮頸癌等疫苗的接種者出現不良反應，當時日本政府迫於輿論壓力甚至一度不建議施打。在疫苗開發上遇挫，加上市場萎縮、少子化問題嚴重，缺乏受試者等眾多因素，導致日本現今在疫苗開發上落後歐美國家。

日媒報導，上週二（25）醫藥品開發協會議會就提出加快疫苗開發與生產系統的相關建議，提議由日本醫學研究開發機構（AMED）設立研發戰略中心並進行經費戰略分配。協會建議，研發中心可以在平時經營製藥，遇到疫情時製造疫苗。除了加強技術，商業化也是重要發展方向，建議日本政府遇到疫情時應該優先徵購疫苗，確保組織的財政資源。

醫藥品開發協會也指出，目前日本研究生產疫苗遇到許多問題，包括：有能力開發新疫苗的研究機構技術、人力以及產學合作都不足；疫苗開發研究資金不足；包括進口疫苗在內，當局對藥物批准的速度過慢；疫苗難以在日本進行臨床試驗，尤其是第三期試驗；缺乏能夠將疫苗開發與實際應用連結的風險投資公司等。 

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲日本神戶市上週二（25）為長者施打新冠疫苗。（圖／美聯社／達志影像）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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