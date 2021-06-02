日本力拚疫苗國產！加快研發、臨床試驗列入長期戰略

我是廣告 請繼續往下閱讀
菅義偉在1日內閣會議前的「健康、醫療戰略推進本部」會議中表示，確立國內的疫苗開發、生產、快速施打等體制，才能夠迅速應對疫情，確保國民健康，對國家危機管理極為重要。厚生勞動大臣田村憲久在內閣會議結束後表示，疫情大流行可能每隔幾年就會發生一次，政府希望組建應對疫情的系統，同時，建立疫苗廠商在正常時期做好準備的環境也很重要。
報導指出，日本曾是1980年代的疫苗開發大國，水痘、日本腦炎、百日咳等疫苗技術領先世界，但接著開發的天花、麻疹、風疹以及子宮頸癌等疫苗的接種者出現不良反應，當時日本政府迫於輿論壓力甚至一度不建議施打。在疫苗開發上遇挫，加上市場萎縮、少子化問題嚴重，缺乏受試者等眾多因素，導致日本現今在疫苗開發上落後歐美國家。
日媒報導，上週二（25）醫藥品開發協會議會就提出加快疫苗開發與生產系統的相關建議，提議由日本醫學研究開發機構（AMED）設立研發戰略中心並進行經費戰略分配。協會建議，研發中心可以在平時經營製藥，遇到疫情時製造疫苗。除了加強技術，商業化也是重要發展方向，建議日本政府遇到疫情時應該優先徵購疫苗，確保組織的財政資源。
醫藥品開發協會也指出，目前日本研究生產疫苗遇到許多問題，包括：有能力開發新疫苗的研究機構技術、人力以及產學合作都不足；疫苗開發研究資金不足；包括進口疫苗在內，當局對藥物批准的速度過慢；疫苗難以在日本進行臨床試驗，尤其是第三期試驗；缺乏能夠將疫苗開發與實際應用連結的風險投資公司等。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。