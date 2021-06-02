蕭旭岑：請蔡總統宣示　人民有疫苗選擇權

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蕭旭岑表示，蔡英文當年的每一句話，現在都完全適用在她自己身上。照此標準，蔡英文應該立刻指示行政部門向國際市場採購已獲世界衛生組織（WHO）及歐盟批准的疫苗，例如阿斯特捷利康（AZ）、嬌生、莫德納和輝瑞等，而非「與廠商站在一起幫還未被世界認證安全有效的國內疫苗品質護航。」
他指出，從去年開始，蔡政府的疫苗承諾一再跳票，最近鴻海郭台銘、佛光山都已經表態願意自購捐贈國人，但蔡政府卻遲未放行。台塑從2007年開始，就長年捐贈老人肺炎鏈球菌疫苗給政府，前兩任總統陳水扁與馬英九，都指示政府大力協助。結果現在碰上更緊急的新冠肺炎疫情，疫苗是救命的，蔡英文的作法呢？
他強調，蔡英文政府一日三變，先是提出一定要中央政府簽約、統籌，後來連偏綠網紅如「館長」都重話批評後，行政院長蘇貞昌改口說要全力協助，但又缺乏具體執行方案。只讓人感覺是在技術性阻撓、拖延民間進口疫苗，難怪國人會覺得蔡政府只為圖利特定產業與廠商，這是「政府不仁，以百姓（性命）為芻狗」。
他說，過去蔡英文一直誇口「臺美關係史上最佳」，「美國在臺協會」（AIT）處長酈英傑離任前卻稱臺灣確診與死亡人數在全球還不算高，外國媒體解讀美國婉拒提供疫苗給臺灣。從美國的態度，我們必須面對國際政治現實，反求諸己，自立自強，自己的國家終須自己救。
他表示，拜託蔡總統公開宣示：「我們會有國際與國產疫苗共幾種，國人都可選擇自己想打的疫苗打」，這是妳的責任，更是憲法義務。