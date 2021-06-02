梅雨還能下多久？專家曝「未來10天」趨勢：情境相當分歧
近期梅雨鋒面終於來到台灣，讓各縣市的水庫稍稍解渴，不過蓄水率仍舊不充裕。究竟未來梅雨還能夠下多久？對此，氣象專家賈新興今（2）日也分享「未來10天」的天氣歷程，而歐洲與美國的預測情境也當分歧。
編輯中心/綜合報導
2021-06-02 10:59:17
氣象專家賈新興在臉書上提到，「未來的天氣歷程，最新的預測有比較明顯的變化了，特別是歐洲的模式在6/8後預測，整個梅雨明顯的跳躍(jump)，表示阿梅byebye了。但美國模式的預測則顯示，南海及菲律賓東方外海颱風的生成，這兩種情境相當分歧，值得留意後續預測趨勢的變化」。
氣象專家賈新興也提醒，6月2日仍然要留意午後雷雨的突襲，明天午後雷雨相對緩和，到了6月4日（週五）受到南方水氣增多，午後雷雨相對明顯。6月5日（週六）到6月8日（週二）梅雨鋒面再度影響，臺灣天氣很不穩定，要留意有局部大雨或豪雨的機會。
而據經濟部水利署今（2）日最新統計，過去連五天降雨累計帶來超過1.4億噸水，讓桃園石門水庫蓄水率回升至15%，攸關大台中用水的德基、鯉魚潭兩大水庫到今早為止，總共進帳3600萬噸水量，水利署指出鋒面有助緩解吃緊水情，但是距離解除限水還有一段距離。（編輯：潘毅）