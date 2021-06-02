宅在家用電量飆高　省電關鍵小撇步

全國第三級防疫警戒延至6月14日，疫情期間國人多採居家辦公及就學，加上高溫炎熱，5月用電量已創歷史新高，而6月1日起夏季電價起跑，宅在家的日子如何「省電」也成為民眾關注話題。





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進入溼熱的夏季，待在室內不開冷氣就容易感到悶熱難耐，但若不斷調低冷氣溫度耗電量相當可觀。486先生建議冷氣要選購變頻外，還要聰明搭配循環扇，能夠更迅速達到冷房效果。重點做到「使冷度平均」以及「加速變涼的速度」，使冷氣溫度不用調太低即可節省電費。





▲注意小細節才能達到省電大成就。（圖／486團購提供）

台灣夏季溼熱，很多人覺得家裡有冷氣就可以當除濕機使用，但其實使用變頻冷氣除溼需要保持強力運轉，不如使用獲節能標章認證的變頻除溼機。選用變頻除溼機，達到設定濕度的時間較定頻除溼機節省約30%、電力省下約50%。掌握以上幾項省電小撇步，夏季電價開跑時省錢更有感。



