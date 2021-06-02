不甩中央！楊鎮浯：金門機場快篩站將持續全面篩檢

國內疫情居高不下，離島縣市發出「全面快篩令」，昨（1）日深夜遭指揮中心撤銷，不過，金門縣長楊鎮浯不甩中央，今（2）日在臉書發文表示，請中央聽見離島居民的心聲，要求國內機場飛往離島航班強制全面篩檢，在中央尚未落實前，金門機場快篩站將持續全面篩檢。
記者孫唯容/綜合報導
2021-06-02 11:02:41
楊鎮浯說，中央疫情指揮中心從今天開始，在台北、台中、高雄、台南、嘉義等機場實施「因應新冠肺炎(COVID-19)疫情國內機場飛往離島執行快速篩檢」作業，提醒鄉親及訪金旅客，請提前90分鐘前往機場報到，有症狀者請在搭機前受檢，沒有症狀者抵金後請配合全面篩檢。
楊鎮浯向CDC呼籲，離島的醫療禁不起任何風吹草動，金門守住「0確診」才是民眾真正想要的。請中央聽見離島居民的心聲及遵守紓困條例附帶條款，國內機場飛往離島航班請執行強制全面篩檢。
楊鎮浯直嗆，在中央尚未落實前，金門機場快篩站將持續全面篩檢，拒絕者將依傳染病防治法開罰，同時由警政、民政單位加強「健康監測」與「居家關懷」。
楊鎮浯也呼籲，請鄉親，為了故鄉的至親好友著想，延後返金計畫，少移動宅在家，共同為抗疫努力。
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