不甩中央！楊鎮浯：金門機場快篩站將持續全面篩檢

請中央聽見離島居民的心聲，要求國內機場飛往離島航班強制全面篩檢，在中央尚未落實前，金門機場快篩站將持續全面篩檢。

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向CDC呼籲，離島的醫療禁不起任何風吹草動，金門守住「0確診」才是民眾真正想要的。請中央聽見離島居民的心聲及遵守紓困條例附帶條款，國內機場飛往離島航班請執行強制全面篩檢。

楊鎮浯直嗆，在中央尚未落實前，金門機場快篩站將持續全面篩檢，拒絕者將依傳染病防治法開罰，同時由警政、民政單位加強「健康監測」與「居家關懷」。





楊鎮浯也呼籲，請鄉親，為了故鄉的至親好友著想，延後返金計畫，少移動宅在家，共同為抗疫努力。



