北市機動快篩隊出發！首站兵分二路萬華、文化大學

新冠肺炎疫情持續在台灣延燒，不過全國三級警戒「自主封城」的狀態，歷經兩週後似乎已收到成效。而在首波疫情中首當其衝的台北市，昨日確診個案也降到87例，但新成立的快篩機動部隊仍照計畫在2日上線，分赴文化大學、萬華剝皮寮出勤，原因傳出是因為文化大學傳出5名學生確診，且有在宿舍內住宿過，擔心會成為群聚感染的另一波破口。





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台北市政府在5月14日時就於疫情熱區萬華設立快篩站，至今已驗出超過1000例的快篩陽性者。由於市府主力對付萬華區的傳染，因此篩檢陽性數字略有趨緩，但其他行政區則是有上升趨勢；為了避免傳染爆發，台北市長柯文哲日前指示，啟動機動快篩站，以巴士載運人員移動、不設定點的方式，在全市做熱點巡迴。





由於文化大學爆出有4例確診個案，台北市政府副發言人黃瀞瑩表示，市府成立的2支機動快篩隊，2日一早就會派遣其中一隊赴文大協助學生快篩，希望能在1天內完成全校必要篩檢，另外一隊則至萬華熱點社區，鼓勵有需要但尚未篩檢者盡速完成快篩，阻絕社區傳播鏈。





黃瀞瑩指出，北市機動快篩隊每隊人數約8至10人，出動每班次以4小時計，約可篩檢100人。而機動快篩隊在2日正式成軍，整備畫面也曝光。為了提高機動性，成員的裝備精簡，各式醫療設備或拿或扛，或是用行李箱裝納各式器材；面對傳染風險極高的新冠肺炎，隊伍成員全副武裝，穿戴好頭套、N95口罩、護目鏡、全身式隔離衣，準備依照市府規劃的各疫情熱區展開小規模普篩。



