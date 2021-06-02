COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

北市機動快篩隊出發！首站兵分二路萬華、文化大學

▲台北市政府成軍的機動快篩隊，2日上路第一天，分別前往萬華區以及文化大學進行快篩。（圖／台北市政府提供）
▲台北市政府成軍的機動快篩隊，2日上路第一天，分別前往萬華區以及文化大學進行快篩。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-06-02 11:29:40

新冠肺炎疫情持續在台灣延燒，不過全國三級警戒「自主封城」的狀態，歷經兩週後似乎已收到成效。而在首波疫情中首當其衝的台北市，昨日確診個案也降到87例，但新成立的快篩機動部隊仍照計畫在2日上線，分赴文化大學、萬華剝皮寮出勤，原因傳出是因為文化大學傳出5名學生確診，且有在宿舍內住宿過，擔心會成為群聚感染的另一波破口。

我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市政府在5月14日時就於疫情熱區萬華設立快篩站，至今已驗出超過1000例的快篩陽性者。由於市府主力對付萬華區的傳染，因此篩檢陽性數字略有趨緩，但其他行政區則是有上升趨勢；為了避免傳染爆發，台北市長柯文哲日前指示，啟動機動快篩站，以巴士載運人員移動、不設定點的方式，在全市做熱點巡迴。

由於文化大學爆出有4例確診個案，台北市政府副發言人黃瀞瑩表示，市府成立的2支機動快篩隊，2日一早就會派遣其中一隊赴文大協助學生快篩，希望能在1天內完成全校必要篩檢，另外一隊則至萬華熱點社區，鼓勵有需要但尚未篩檢者盡速完成快篩，阻絕社區傳播鏈。

黃瀞瑩指出，北市機動快篩隊每隊人數約8至10人，出動每班次以4小時計，約可篩檢100人。而機動快篩隊在2日正式成軍，整備畫面也曝光。為了提高機動性，成員的裝備精簡，各式醫療設備或拿或扛，或是用行李箱裝納各式器材；面對傳染風險極高的新冠肺炎，隊伍成員全副武裝，穿戴好頭套、N95口罩、護目鏡、全身式隔離衣，準備依照市府規劃的各疫情熱區展開小規模普篩。

▲COVID-19本土感染爆發，累計確診7503例。（圖／NOWnews製表，2021.6.1）
▲COVID-19本土感染爆發，累計確診7503例。（圖／NOWnews製表，2021.6.1）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
77.46%22.54%
2021-06-02-2021-06-05

阻斷傳統市場群聚傳播鏈風險！你是否贊成傳統市場管控採買人流？

贊成
不贊成
94.74%5.26%
2021-06-01-2021-06-04

中央政府力挺國產疫苗，您認為是否有炒股？

有炒股
沒有炒股
84.56%15.44%
2021-06-01-2021-06-03
請問您所在的縣市有沒有由地方首長召開過防疫記者會？

請問您所在的縣市有沒有由地方首長召開過防疫記者會？

繼續作答
中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀