BNT疫苗談判　德駐台代表：德政府力促但無法掌控簽約

（中央社記者鍾佑貞台北2日電）台灣及德國BNT藥廠的疫苗談判破局。德國在台協會處長王子陶今天表示，德國政府已努力促成，但契約簽訂與否及條件，並非在政府的掌控下，而是取決於契約雙方。





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台灣與德國BioNTech（BNT）疫苗談判至今未果，衛福部長陳時中5月27日首度透露德國BNT談判轉折，是今年1月8日BNT藥廠要求調整簽約新聞稿中的「我國」兩字，希望改為「台灣」，衛福部疾管署進行更改後，BNT藥廠又要求重新評估疫苗量、調整時程，合約時程因此延後。





德國在台協會處長王子陶（Thomas Prinz）今天透過臉書表示，已注意到近來關於疫苗取得的爭議，「請相信，德國政府，特別是德國經濟部長阿特麥爾（Peter Altmaier），對於台灣與BioNTech間持續的溝通協調，盡了好一番努力」。





他說，然而契約簽訂與否及條件，並非在政府的掌控下，而是取決於契約雙方。倘若契約雙方能夠達成共識，聯邦政府自然樂見其成。





他表示，德國是COVAX計畫中第2大國際捐款國，而台灣透過這項計畫，至今已自費購得60萬劑疫苗。





台灣本土疫情拉警報，全國三級防疫警戒延長至6月14日。身處台德關係第一線的王子陶，不忘為台打氣。他說，長久以來，台灣透過優秀的健康與衛生措施，控制住疫情，但近2週，卻仍遭疫情的襲擊。「老實說，疫情的控制，除了全體人民從上而下一致的努力，還得加上一點點的運氣。」





王子陶確信，透過政府與人民共同的努力，必能再次控制住疫情。「我感謝許多各界人士，尤其是醫護人員，不眠不休站在第一線執行任務，自身亦承受著莫大的風險，全心全意致力維護全民的健康。我們身為在台的外國人，也受惠於台灣人民高度的自律與投入。」





王子陶期許，有來自不同廠牌、足夠的疫苗，包含BNT，儘快進口到台灣，屆時即使隨著感染率下降，民眾能依舊維持高度的注射疫苗意願，在這次疫情受到控制後，能比先前站得更穩健。





德國BioNTech（BNT）5月27日回覆中央社詢問指出，不願評論與台灣的疫苗談判進度，公司的目標是讓世界上更多人能獲得疫苗。（編輯：趙蔚蘭）1100602



