國民黨：蔡政府自製假訊息背離科學事實　側翼授意分不清

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國民黨指出，造謠訊息不僅一樁，日前指揮中心為掩飾中央刁難疫苗進口，掩蓋被動採購事實，一再謊稱申請藥證是必須條件。實際上，藥證申請程序繁複無法因應疫情急迫需求，因此AZ、Moderna皆根據《藥事法》第48-2條「因應緊急公共衛生情事之需要」申請專案核准緊急授權，同為國際認證疫苗，蔡政府卻以錯誤訊息阻礙BNT疫苗相關採購。包括陳時中稱不是不願買，只是「輝瑞BNT疫苗沒有人來申請藥品許可證」、民進黨前立委林靜儀說「藥品疫苗輸入就是必須申請藥證」、莊人祥說「若上海復星有意願賣疫苗給台灣，趕快找台灣廠商遞交文件申請藥證」。
事實上，AZ、Moderna皆靠緊急授權就可施打，更離譜的是，衛福部被踢爆早就通過BNT疫苗緊急授權後，30日凌晨更是連夜將官網上的BNT相關授權文件下架。國民黨呼籲，蔡政府莫再採被動態度面對民間疫苗採購，務必讓相關送件程序效率化。
對於自費疫苗施打相關規定，台北市議員徐巧芯查詢疾管署網站，發現就連自費民眾都不能選擇廠牌。徐巧芯質疑，國產疫苗第二期解盲都還沒出來，民眾卻連選擇的自由都沒有。隨後就發現疾管署原本的問答集少了第六、第七題，卻未提出任何說法，而陳時中昨日才又改口，將研擬開放自選疫苗品牌。
國民黨呼籲蔡政府，發展國產疫苗之際，更應先確保國人盡速取得足量可以施打的國際認證疫苗，讓國人真正擁有疫苗的選擇權。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。