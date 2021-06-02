COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

中職／72萬狂粉追蹤、為圓夢賣房　樂天女孩紅到日本

▲林襄甜美笑容和魔鬼身材是她的正字標記。（圖／翻攝林襄IG）
▲林襄甜美笑容和魔鬼身材是她的正字標記。（圖／翻攝林襄IG）

記者吳政紘/綜合報導

2021-06-02 11:51:04

中職樂天桃猿啦啦隊，樂天女孩（Rakuten Girls)今年增加7位新團員熊霓、林俞庭、陳伊、李芳、邱紫庭、林襄、呂巧函，其中林襄人氣最旺，擁有IG˙72萬粉絲追蹤，陳伊則是回鍋老東家，年僅18歲的熊霓甚至還拿到拉丁舞國際賽第一名，父母親為了栽培她跳舞，甚至還賣了2棟房子。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲樂天女孩林襄推出個人寫真（圖／樂天提供）
▲樂天女孩林襄推出個人寫真（圖／樂天提供）
 

日本媒體《full- count》就大幅報導樂天女孩新成員，其中從200位海選誕生的「7小福」都各有來頭。

▲▼林襄今年2月加入「樂天女孩」。（圖／林襄臉書）
▲▼林襄今年2月加入「樂天女孩」。（圖／林襄臉書）
 

報導中提到，最大補強就是「林襄」，尤其她的舞蹈是最大課題，不過現在她每天狂練，加上小學六年級時喜歡的男生在打棒球，也讓她知道總有一天，一定要成為啦啦隊隊員，想讓球迷看到她最漂亮的一面。

▲樂天女孩新成員（圖／樂天提供)
▲樂天女孩新成員（圖／樂天提供)
 

陳伊過去就是Lamigirls的招牌隊員，她說：「在以前的時期，是我人生最輝煌的日子，我很喜歡棒球，所以選擇再回到球場，跟很喜歡音樂的球迷們一起享受看球的樂趣。」

▲陳伊穿上可愛服裝熱跳啦啦隊舞。（圖／翻攝陳伊IG）
▲陳伊穿上可愛服裝熱跳啦啦隊舞。（圖／翻攝陳伊IG）
▲樂天女孩新成員（圖／樂天提供)
▲樂天女孩新成員（圖／樂天提供)
熊霓則是18歲就加入樂天女孩行列，是史上最年輕，擁有高超舞蹈技術，從7歲開始苦練舞蹈，練舞一年約花200萬台幣，6年約花了1200萬，甚至父母也賣了2間房子幫他出學費，讓她以16歲的年紀，就跨級參賽奪冠，辛苦沒有白費。

▲樂天女孩熊霓。（圖／取自熊霓IG)
▲樂天女孩熊霓。（圖／取自熊霓IG)
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
77.46%22.54%
2021-06-02-2021-06-05

阻斷傳統市場群聚傳播鏈風險！你是否贊成傳統市場管控採買人流？

贊成
不贊成
94.74%5.26%
2021-06-01-2021-06-04

中央政府力挺國產疫苗，您認為是否有炒股？

有炒股
沒有炒股
84.56%15.44%
2021-06-01-2021-06-03
中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

繼續作答
你支持民間企業或團體協助政府取得足量的新冠疫苗以防疫嗎？

你支持民間企業或團體協助政府取得足量的新冠疫苗以防疫嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀