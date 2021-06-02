中職／72萬狂粉追蹤、為圓夢賣房 樂天女孩紅到日本
中職樂天桃猿啦啦隊，樂天女孩（Rakuten Girls)今年增加7位新團員熊霓、林俞庭、陳伊、李芳、邱紫庭、林襄、呂巧函，其中林襄人氣最旺，擁有IG˙72萬粉絲追蹤，陳伊則是回鍋老東家，年僅18歲的熊霓甚至還拿到拉丁舞國際賽第一名，父母親為了栽培她跳舞，甚至還賣了2棟房子。
記者吳政紘/綜合報導
2021-06-02 11:51:04
日本媒體《full- count》就大幅報導樂天女孩新成員，其中從200位海選誕生的「7小福」都各有來頭。
報導中提到，最大補強就是「林襄」，尤其她的舞蹈是最大課題，不過現在她每天狂練，加上小學六年級時喜歡的男生在打棒球，也讓她知道總有一天，一定要成為啦啦隊隊員，想讓球迷看到她最漂亮的一面。
陳伊過去就是Lamigirls的招牌隊員，她說：「在以前的時期，是我人生最輝煌的日子，我很喜歡棒球，所以選擇再回到球場，跟很喜歡音樂的球迷們一起享受看球的樂趣。」
熊霓則是18歲就加入樂天女孩行列，是史上最年輕，擁有高超舞蹈技術，從7歲開始苦練舞蹈，練舞一年約花200萬台幣，6年約花了1200萬，甚至父母也賣了2間房子幫他出學費，讓她以16歲的年紀，就跨級參賽奪冠，辛苦沒有白費。