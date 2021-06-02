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美台韓加強合作箝制北京！中國晶片2025自給目標恐落空

▲韓國媒體引述產業消息預估，中國2025年晶片自給率可能跌至20%。（圖／翻攝自網路）
▲韓國媒體引述產業消息預估，中國2025年晶片自給率可能跌至20%。（圖／翻攝自網路）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-06-02 11:53:19

中國國務院早前公布半導體產業政策，目標中國晶片自給率要在2025年達到70%，而2019年晶片自給率為30%，這代表中國要在6年內自給率成長一倍。然而美中貿易戰2018年開打後，凸顯中國技術「卡脖子」的問題，韓國媒體分析，美國握有半導體製造設備和智慧產權，韓國與台灣則是主要的代工廠，近期美國不斷加強與台灣、韓國在產業上的合作，在美台韓的聯合箝制下，中國2025目標恐怕是場空。

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韓國媒體「Business Korea」以「中國在全球半導體產業崛起失敗」為題，指出中國對半導體的需求佔全球的60%，然而產量卻只佔全球16%。中國目前的自給率不到30%，市場研究公司「IC Insight」的數據預估，中國晶片自給率至2025不只達不到70%，還可能縮減至20%。

美國掌握了自動化技術、半導體製造設備和知識產權，在產業領域中佔比達到70%至90%，同時美國政府還禁止中國跨進併購美國技術，例如Lumileds、Lattice Power與愛思強（Aixtron）與中國的併購案都以失敗告終。

雖然美國無廠半導體公司全球市占率達64%，但代工只佔9%，將大部分的製造工程都外包給其他公司，這對韓國、台灣來說是個契機。「Business Korea」引述產業內消息分析，台灣在代工市場佔64%，韓國佔17%，也就是說美國、台灣、韓國合起來可以達到近九成，組合起來會是對抗中國非常有力的工具，而韓國可以跟台灣學習的是如何在美中競爭中受益。

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