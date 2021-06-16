限量麥香零錢包正式開搶！國民飲料美好回憶必收藏

長時間宅在家裡，大人、小孩鐵定都覺得「悶壞了」！除了大人要花心思找點事做、打發時間，面對家中活力充沛、每天需要放電的小怪獸們，必須多想些花招，轉移小怪獸們的注意力，而現在即將有機會獲得限量好樂子。歷久不衰的經典暢銷國民飲料「麥香系列」，近日推出「限量麥香零錢包」，外觀相當可愛療癒，絕對能收服活蹦亂跳的小怪獸，而且攜帶方便容量大，是外出時裝零錢的好幫手，讓你把熟悉的麥香隨身帶著走！





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▲「限量麥香零錢包」，讓你把熟悉的麥香隨身帶著走！（圖／NOWnews拍攝）

× ▲「限量麥香零錢包」，讓你把熟悉的麥香隨身帶著走！（圖／NOWnews拍攝）

還記得與三五好友結伴晃進福利社的時光嗎？小小的10元硬幣即能任選麥香紅茶、奶茶或綠茶，冰冰涼涼、香甜順口的滋味一手在握，這一刻的小確幸，為許多青春歲月留下值得回憶的片段；若想念純真、無負擔的快樂感，只需平易近人的10元硬幣，就能讓一如往昔香甜順口的麥香，陪你一同回到往日美好時光。





現在，除了重溫往日美好時光，還有機會讓大家把這款歷久不衰的孰悉味道，納入自己的經典收藏行列喔！自6月16日起至7月7日，麥香全系列產品將在全台7-11便利商店推出單筆滿額限量贈品活動，而這次的限量贈品就是模樣可愛又實用的「麥香零錢包」。





▲「麥香零錢包」外型仿照麥香鋁箔包裝，相當吸睛。（圖／NOWnews拍攝）

× ▲「麥香零錢包」外型仿照麥香鋁箔包裝，相當吸睛。（圖／NOWnews拍攝）

這波單筆滿額限量贈送的「麥香零錢包」共有三款，分別是「麥香紅茶」、「麥香奶茶」與「麥香綠茶」，零錢包外型與麥香鋁箔包裝的紅茶、奶茶及綠茶完全如出一徹，大小相仿，上頭還寫著大家耳熟能詳的金句「熟悉的麥香最對味」，不仔細看的話，還真以為熟悉的麥香鋁箔包就在眼前呢！





雖然名為零錢包，但實際上「麥香零錢包」容量和麥香紅茶、奶茶及綠茶的份量同樣令人滿足，可同時放入紙鈔、零錢硬幣，不僅外表吸睛，還兼具實用性，非常適合熱愛麥香系列的朋友們。





▲「限量麥香零錢包」不只外觀好看，還兼具實用性。（圖／NOWnews拍攝）

× ▲「限量麥香零錢包」不只外觀好看，還兼具實用性。（圖／NOWnews拍攝）

不論你是喜愛麥香鋁箔包裝的紅茶、奶茶或綠茶，還是對麥香瓶裝的阿薩姆紅茶、阿薩姆奶茶與錫蘭奶茶永遠喝不膩，只要在6月16日至7月7日活動期間，在全台7-11便利商店單筆消費滿109元，即可獲得「限量麥香零錢包」，數量有限送完為止，麥香的死忠粉絲們動作要快唷！





▲於全台7-11購買麥香系列，單筆消費滿109元即贈「限量麥香零錢包」。（圖／NOWnews拍攝）