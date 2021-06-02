又想打壓！日本捐台疫苗　中國竟批「干涉內政」？

新冠肺炎疫情五月起在全台灣持續蔓延，雖然在連兩週全國三級警戒的情況下，確診數似乎有受到控制並下降的趨勢，不過台灣仍舊缺乏新冠肺炎疫苗。對此日本方面日傳出有意捐贈AZ疫苗給台灣，不過卻引來中國大陸的反彈，陸方外交部發言人汪文斌對此表示，「堅決反對藉疫情搞政治作秀，甚至干涉中國內政。」





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根據日本媒體報導，日本外務大臣茂木敏充日前表示，正在研擬將多出來的新冠肺炎疫苗提供給台灣。不過中國大陸外交部反彈，表示「堅決反對藉疫情搞政治作秀，甚至干涉中國內政。」汪文斌表示，中國多次表示願意盡最大努力幫助台灣應對疫情，民進黨當局卻百般阻擋大陸疫苗供台。





而我國外交部發言人歐江安表示，在政府與全民共同抗疫、全力向外取得疫苗之際，中國外交部、國台辦等單位多次發表不實言論，企圖製造台灣社會矛盾，並干預我國疫苗採購程序，對此外交部予以最嚴厲的譴責。





歐江安強調，外交部再度重申疫苗攸關拯救生命，政府相關部門正盡全力促使已購疫苗盡速到貨、並取得足夠疫苗以保護台灣人民健康。我們正告中國政府，停止利用疫情進行毫無必要的操作，遂行政治外交目的。



