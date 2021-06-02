COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

日本企業擴大線上面試　更重視新鮮人適應力與實際技能

▲經歷超過一年的新冠肺炎，許多日本企業在招聘季決定採取線上面試的方式。（圖／美聯社／達志影像）
▲經歷超過一年的新冠肺炎，許多日本企業在招聘季決定採取線上面試的方式。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-06-02 12:22:40｜2021-06-02 12:23:42

新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發至今逾1年，許多企業實施過在家工作、遠端辦公，初入職場的新鮮人也透過線上進行面試。日本即將於明年春季畢業的大學生，已經習慣透過螢幕與他人溝通，成為疫情下他們所有的獨特優勢，有些企業也希望雇用能夠適應變化、勇於接受挑戰的學生。

我是廣告 請繼續往下閱讀
日本《共同社》報導，日本企業招聘日程過去都是由日本經濟團體聯合會所制定，但受到新冠肺炎疫情影響，政府呼籲企業自2021年畢業季開始遵守相關規定。損害保險日本興亞公司（損害保険ジャパン日本興亜）就決定從初面到終面都採取視訊模式，為了緩解應聘者的緊張，面試官還會問「昨晚吃了什麼？」輕鬆的話題，東京都私立大學男大四生就覺得，這樣確實能夠緩解緊張，能夠好好回答面試官的問題。

日本三菱商事則是在週二（1）面試了約1500人，最終面試以面對面的方式進行。面對疫情帶來的轉變，人事部門表示，學生們的社團活動以及留學機會肯定減少了很多，因此企業看重的不是空有外表的履歷，而是必要的商務能力。

三井住友海上火災保險也在最終面試採取面對面的形式，主要原因是考量到有些部分無法透過視訊了解，東京首都圈面試會以實體進行，其他地區則是是疫情調整。西日本鐵路公司則是決定以面對面、在線兩種方式進行招聘。雖然因業績低迷大幅減少了招聘名額，但負責人強調，希望錄用能適應變化、勇於挑戰的學生。

《共同社》訪問了21、22歲不等的大四學生，鹿兒島大學女大四生表示，自己為了線上面試還買了讓氣色看起來更好的燈具，而且在面試時會將視線對準電腦鏡頭，而不是螢幕，降低視訊面試帶來的距離感。希望入職關西地區製造企業的男大四生則表示，自己很重視在自我介紹時的熱情，希望面試官能夠透過螢幕也能感受到。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
77.46%22.54%
2021-06-02-2021-06-05

阻斷傳統市場群聚傳播鏈風險！你是否贊成傳統市場管控採買人流？

贊成
不贊成
94.74%5.26%
2021-06-01-2021-06-04

中央政府力挺國產疫苗，您認為是否有炒股？

有炒股
沒有炒股
84.56%15.44%
2021-06-01-2021-06-03
請問您所在的縣市有沒有由地方首長召開過防疫記者會？

請問您所在的縣市有沒有由地方首長召開過防疫記者會？

繼續作答
《火神的眼淚》結局賺熱淚　哪個角色你最滿意？

《火神的眼淚》結局賺熱淚　哪個角色你最滿意？

繼續作答
即時
推薦閱讀