日本企業擴大線上面試　更重視新鮮人適應力與實際技能

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日本三菱商事則是在週二（1）面試了約1500人，最終面試以面對面的方式進行。面對疫情帶來的轉變，人事部門表示，學生們的社團活動以及留學機會肯定減少了很多，因此企業看重的不是空有外表的履歷，而是必要的商務能力。
三井住友海上火災保險也在最終面試採取面對面的形式，主要原因是考量到有些部分無法透過視訊了解，東京首都圈面試會以實體進行，其他地區則是是疫情調整。西日本鐵路公司則是決定以面對面、在線兩種方式進行招聘。雖然因業績低迷大幅減少了招聘名額，但負責人強調，希望錄用能適應變化、勇於挑戰的學生。
《共同社》訪問了21、22歲不等的大四學生，鹿兒島大學女大四生表示，自己為了線上面試還買了讓氣色看起來更好的燈具，而且在面試時會將視線對準電腦鏡頭，而不是螢幕，降低視訊面試帶來的距離感。希望入職關西地區製造企業的男大四生則表示，自己很重視在自我介紹時的熱情，希望面試官能夠透過螢幕也能感受到。
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