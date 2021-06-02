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本土再添12人死亡！2慢性病患院內感染後死亡

▲面臨嚴峻疫情，國內新增12例確診死亡個案。（圖／取自免費圖庫）
▲面臨嚴峻疫情，國內新增12例確診死亡個案。（圖／取自免費圖庫）

記者劉雅文/台北報導

2021-06-02 15:32:30

國內本土疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心，今（2）日召開記者會說明疫情，指揮官陳時中公布國內新增372例本土確診個案，以及校正回歸177例個案，並且新增12人死亡。

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指揮中心說明，今日新增12例死亡個案，共計為男性7位、女性5位，年齡介於60多歲至90多歲，發病日介於5月13日至5月29日，確診日介於5月16日至6月1日，死亡日期介於5月28日至6月1日。

其中確診病患中，有兩名在院內感染後死亡的個案，包含案1738，為一名80多歲的女性，有糖尿病、心臟病等慢性病史，在5/9因其他原因住院，並且在5/15因接觸確診者後接受採檢，17日確診，一直到31日死亡。

另外還有案6878，同為80多歲的女性，有心臟病、腎臟病等慢性病史，5/12因其他原因住院，在接觸確診者後於5/15採檢，但當時PCR陰性，後續又在5/26二次採檢，但PCR呈現陽性，並且在6/1死亡。

指揮中心統計，截至目前國內累計551,478例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含524,385例排除)，其中9,389例確診，分別為1,141例境外移入，8,195例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另24例(新增案7666、案8854)移除為空號。確診個案中149例死亡。

▲指揮中心今（2）日公布疫情死亡個案。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心今（2）日公布疫情死亡個案。（圖／指揮中心提供）
▲截至今（2）日本土確診累計個案。（圖／NOWnews製表）
▲截至今（2）日本土確診累計個案。（圖／NOWnews製表）
▲截至今（2）日全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲截至今（2）日全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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