本土再添12人死亡！2慢性病患院內感染後死亡

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其中確診病患中，有兩名在院內感染後死亡的個案，包含案1738，為一名80多歲的女性，有糖尿病、心臟病等慢性病史，在5/9因其他原因住院，並且在5/15因接觸確診者後接受採檢，17日確診，一直到31日死亡。
另外還有案6878，同為80多歲的女性，有心臟病、腎臟病等慢性病史，5/12因其他原因住院，在接觸確診者後於5/15採檢，但當時PCR陰性，後續又在5/26二次採檢，但PCR呈現陽性，並且在6/1死亡。
指揮中心統計，截至目前國內累計551,478例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含524,385例排除)，其中9,389例確診，分別為1,141例境外移入，8,195例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另24例(新增案7666、案8854)移除為空號。確診個案中149例死亡。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。