名家論壇》黎榮章／雙北疫情嚴峻 從大數據看柯侯表現

國內新冠肺炎疫情在過去一周急遽升溫，雙北淪重災區，15日先於全國其他縣市進入三級警戒；指揮中心16日授權地方政府公布確診個案足跡，雙北市長柯文哲、侯友宜幾乎天天開防疫記者會，兩者頒訂的防疫措施也格外受矚目。





我是廣告 請繼續往下閱讀

據QuickseeK快析輿情資料庫數據，可看出柯文哲、侯友宜因為疫情產生的聲量差異。以華航富諾特群聚感染升溫的10日為分水嶺，可看出在疫情爆發前，柯文哲本身的議題製造能力就較強，不管是「台北市改路名」或「勞動節自己換燈泡」，都成功在網路上激發討論；相較下，侯友宜的網路聲量曲線始終低伏，沒什麼太大的討論高點，直到10日疫情升溫，聲量才一舉衝高將近10倍，但無論如何，兩人皆因疫情發燒而在聲量上有所斬獲。





▲柯文哲、侯友宜網路聲量走勢（圖／QuickseeK提供）

進一步分析柯、侯兩人在這波疫情下的網路討論面向，依據話題類聚分析，也可發現兩者的不同。柯文哲的醫師背景放大了他對專業議題發言的能量，有關疫苗的聲量占26％。指揮官陳時中原開放地方自購疫苗，柯文哲不畏「逆時中」壓力帶頭反對，直批指揮中心「不負責任」，隔天陳時中改口稱「避免混亂，疫苗仍由中央統一採購」，柯文哲成功得分。





而台北市和平醫院相關聲量也有15％，在傳出確診個案後，柯文哲和陳時中共同舉行記者會，明快發布處置方式，獲得好評；近日柯文哲對退休、離職醫護發出徵召令，確保醫療量能，連串處置都恰到好處，短短數日已讓聲量在全部討論面向中排行第五。





侯友宜的話題則較聚焦民生面向，例如大消毒、停課、活動停辦等，也符合侯的警察鐵腕人設。但侯友宜對防疫提出的意見引發批評，可看到無論是封城、方艙醫院皆榜上有名，引來綠營政治人物、側翼在短時間內傾巢圍剿，挨批製造恐慌，爭議讓他的聲量迅速上漲，甚至引發外界猜測，綠營是否想藉機「拉柯打侯」。





▲柯文哲、侯友宜：防疫相關話題類聚分析（圖／QuickseeK提供）

即便如此，侯友宜在這波疫情中也獲得不曾有過的收穫。觀察近日網路上與新北防疫相關的貼文，可發現侯友宜雖被綠軍攻擊，但也喚起藍軍團結，羅智強直指「民進黨最近開始集火打侯友宜」、「民進黨『誅侯行動』啟動」，貼文總互動數達15萬；過去鮮見藍軍短時間高頻率贊聲侯，但近日不只羅智強，包括韓國瑜、葉元之等人都紛紛挺身為侯友宜加油打氣。





而柯文哲的部分則「不分藍綠」，除了他自己的臉書互動數飆高，柯還同時賺到藍、綠雙方互動量。羅智強、韓國瑜為了「拉攏次要敵人、打擊主要敵人」，在臉書批政府防疫慢半拍時，少不了要提一下侯友宜跟柯文哲的努力當對比；而總統蔡英文更貼文肯定柯文哲和陳時中一起開記者，稱這是「中央地方合作防疫的展現」，單篇貼文互動就有6.6萬。看來到目前為止，柯文哲的「抗疫政治學」未出大錯，收效甚佳。





▲柯文哲、侯友宜：防疫相關臉書熱門貼文數據（圖／QuickseeK提供）

抗疫緊要關頭，噴政治口水固然讓人厭煩，但誰也都無法否認，抗疫也有「抗疫政治學」。隨疫情擴大、指揮中心權力下放，地方首長們想必「又愛又怕」，一方面難以說出口的老實話是，轄區內若一直零確診，自己恐怕沒新聞露出機會；一方面又擔心，轄區內疫情若急遽升溫，處置失當恐惹來民怨。如今疫情已擴散全台各縣市，行政首長們能否化危機為轉機，透過抗疫行動為自己增添治理實績，仍持續考驗著他們的應變能力。











●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人





●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場





●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com



