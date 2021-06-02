鄰近萬華確診卻零星！網驚這區「有防護罩」　居民曝關鍵

台灣本土疫情嚴峻，從5月15爆發單日確診個案達180例後延續至今，其中台北市萬華區在三週染疫人數就超過千人，為全台最為嚴重的區域，其他行政區也因地緣關係增加不少確診數。不過根據台北市府公布的確診個案分佈來看，緊鄰萬華的中正區卻只有零星案例，這也讓網友納悶詢問「中正區是加了什麼防護罩嗎？」。

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這名網友日前根據台北市政府公布的確診個案分佈密度圖發現，萬華區在5月14日到25日呈現密密麻麻的確診分布，然而緊鄰的中正區卻有著強烈對比，只有少數幾個零星個案，這就讓他不禁在

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上驚呼「中正區就在萬華旁邊，可是像是有防護罩一樣，確診者幾乎停在中華路就越不過去了」，更幽默表示「難不成博愛特區有在中正萬華交界加裝類似瓦甘達的防護罩？」。

▲就分布圖來看確診人口集中分布於萬華區。（圖／取自黃珊珊臉書）

文章曝光後，不少網友也紛紛推測儘管鄰近萬華但確診數較少的原因在於，設籍中正區、居住此地的人口較少，該處多屬行政機關或學校，「中正區公單位、文教、商業辦公交通樞紐居多，實際住戶少吧」、「一堆機關不是住家，確診者住址不會在機關」、「中正區住宅很少吧？都上班上學的地方」。

▲COVID-19本土感染爆發，累計確診7503例，圖為全台本土病例地理分布圖（圖／NOWnews製）

此外，也有該地居民親自留言表示「住在植物園這邊，最近真的很多救護車」、「住南機場對面，這兩週救護車的聲音非常頻繁」、「中華路以東的南機場也全是紅點」、「替代役中心、台大公館那裡不是爆開了嗎？最近不敢去。中華路旁的市警局、市刑大也爆了，可能數字是記住居地，不是工作地」。（編輯：楊智傑）