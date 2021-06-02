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雙北老人機構爆群聚！信義區長照中心27住民確診7人死亡

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（中）今（2）日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（中）今（2）日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-06-02 15:57:28

本土疫情持續嚴峻，其中針對長者的生命威脅最大。中央流行疫情指揮中心今（2）公布，目前雙北地區約有30件的零星長照機構確診案例，但在雙北也各有1起大規模群聚感染，其中於北市信義區的長照中心群聚已造成7人死亡。

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，這種機構的員工就跟一般醫療院所的員工一樣，確實有傳出確診事件，這部份通常是社區傳染事件所引起，雖然長照的住民都在機構裡頭，但他們的訪客與工作人員就可能有外出感染的機會。

羅一鈞指出，目前根據統計，共有30家長照機構傳出確診案例，其中大都是零星的1、2個工作人員或住民感染；至於比較大規模的感染事件，先前在萬華感染時，就有一起老人養護機構的群聚事件，最近雙北市衛生局也公布許多件。

羅一鈞說，最近人數比較多的是出現在北市信義區的長照中心，共有27位住民、11位工作人員確診；住民中有7位過世，死亡住民平均都約80歲，另外20位住民還在住院治療當中。

在新北方面，羅一鈞說明，新北土城一處老人長照中心也有住民與工作人員感染，今早有25人快篩陽性，經過中央PCR檢驗，確認有25位住民跟8位工作人員確診；至於為何會增加確診人數，是因為有6位快篩陰性但PCR陽性，目前確認有32人確診。

羅一鈞稱，現在不管台北、新北政府在匡列接觸者的人力有限，但中央會積極主動協助，也派了防疫醫師跟防疫人員進行調查，希望能夠盡快控制疫情跟追蹤相關接觸者。

至於詳細長照機構的死亡數字，羅一鈞說明，基本上此事件還沒追蹤完，所以每天追著這個數字跑也不需要，但根據統計，台北市信義區昨天公布累計7死，而新北市的長照群聚事件目前還沒有個案死亡。

指揮中心指揮官陳時中也表示，這次疫情對長者看起來比較有性命安全的威脅，因此有考慮把長者的公費疫苗施打順序往前移，但還需要與專家小組討論，讓整體政策更周延。

▲截至今（2）日全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲截至今（2）日全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲截至今（2）日本土確診累計個案。（圖／NOWnews製表）
▲截至今（2）日本土確診累計個案。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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