雙北老人機構爆群聚！信義區長照中心27住民確診7人死亡

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羅一鈞指出，目前根據統計，共有30家長照機構傳出確診案例，其中大都是零星的1、2個工作人員或住民感染；至於比較大規模的感染事件，先前在萬華感染時，就有一起老人養護機構的群聚事件，最近雙北市衛生局也公布許多件。
羅一鈞說，最近人數比較多的是出現在北市信義區的長照中心，共有27位住民、11位工作人員確診；住民中有7位過世，死亡住民平均都約80歲，另外20位住民還在住院治療當中。
在新北方面，羅一鈞說明，新北土城一處老人長照中心也有住民與工作人員感染，今早有25人快篩陽性，經過中央PCR檢驗，確認有25位住民跟8位工作人員確診；至於為何會增加確診人數，是因為有6位快篩陰性但PCR陽性，目前確認有32人確診。
羅一鈞稱，現在不管台北、新北政府在匡列接觸者的人力有限，但中央會積極主動協助，也派了防疫醫師跟防疫人員進行調查，希望能夠盡快控制疫情跟追蹤相關接觸者。
至於詳細長照機構的死亡數字，羅一鈞說明，基本上此事件還沒追蹤完，所以每天追著這個數字跑也不需要，但根據統計，台北市信義區昨天公布累計7死，而新北市的長照群聚事件目前還沒有個案死亡。
指揮中心指揮官陳時中也表示，這次疫情對長者看起來比較有性命安全的威脅，因此有考慮把長者的公費疫苗施打順序往前移，但還需要與專家小組討論，讓整體政策更周延。
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