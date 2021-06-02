假消息！台中染疫市場　散播謠言最高可罰300萬

近日網傳「請各位攤友注意：台中目前染疫市場請大家小心」訊息，造成被指名的市場生意受影響，台中市政府經發局澄清是假消息，台中各市場並未有人染疫，針對確診者足跡到過的市場，獲報後均立即通知暫停營業並完成清消，安全無虞才可復業，提醒民眾勿散播疫情不實訊息，最高可依法開罰300萬元，或處3年以下有期徒刑、拘役。

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經發局說，台中市目前公布確診者足跡，涉及場域眾多，所公布的公民有市場僅為確診者部分足跡，並非市場內有人染疫，且市府在接獲確診者足跡第一時間會先通知市場暫停營業，並立即派員或通知管委會（業者）儘速進行環境清消，經確認安全無虞後才同意復業，後續也會提高市場清消頻率，民眾可安心前往採購。

經發局強調，為提供民眾安心購物環境，市場持續落實各項防疫措施，包含戴口罩、實聯制、量體溫、保持社交距離，並請民眾配合市場分流運動，市民按身分證字號尾數、外籍朋友依護照或居留證尾數到市場分流採買，一次買足，買好就走，減少群聚機會，降低感染風險。

經發局提醒，民眾如接獲來源不明或未經證實的疫情或防治措施資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，以免觸法。