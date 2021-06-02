COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

假消息！台中染疫市場　散播謠言最高可罰300萬

▲市府針對確診者足跡到過的市場，獲報後均立即通知暫停營業並完成清消(圖／經發局提供2021.6.2)
▲市府針對確診者足跡到過的市場，獲報後均立即通知暫停營業並完成清消(圖／經發局提供2021.6.2)

記者柳榮俊/台中報導

2021-06-02 13:35:52

近日網傳「請各位攤友注意：台中目前染疫市場請大家小心」訊息，造成被指名的市場生意受影響，台中市政府經發局澄清是假消息，台中各市場並未有人染疫，針對確診者足跡到過的市場，獲報後均立即通知暫停營業並完成清消，安全無虞才可復業，提醒民眾勿散播疫情不實訊息，最高可依法開罰300萬元，或處3年以下有期徒刑、拘役。

我是廣告 請繼續往下閱讀
經發局說，台中市目前公布確診者足跡，涉及場域眾多，所公布的公民有市場僅為確診者部分足跡，並非市場內有人染疫，且市府在接獲確診者足跡第一時間會先通知市場暫停營業，並立即派員或通知管委會（業者）儘速進行環境清消，經確認安全無虞後才同意復業，後續也會提高市場清消頻率，民眾可安心前往採購。

經發局強調，為提供民眾安心購物環境，市場持續落實各項防疫措施，包含戴口罩、實聯制、量體溫、保持社交距離，並請民眾配合市場分流運動，市民按身分證字號尾數、外籍朋友依護照或居留證尾數到市場分流採買，一次買足，買好就走，減少群聚機會，降低感染風險。

經發局提醒，民眾如接獲來源不明或未經證實的疫情或防治措施資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，以免觸法。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
78.42%21.58%
2021-06-02-2021-06-05

阻斷傳統市場群聚傳播鏈風險！你是否贊成傳統市場管控採買人流？

贊成
不贊成
94.86%5.14%
2021-06-01-2021-06-04

中央政府力挺國產疫苗，您認為是否有炒股？

有炒股
沒有炒股
84.5%15.5%
2021-06-01-2021-06-03
《火神的眼淚》結局賺熱淚　哪個角色你最滿意？

《火神的眼淚》結局賺熱淚　哪個角色你最滿意？

繼續作答
中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀