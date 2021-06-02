陳美鳳辣秀「黑絲襪誘惑」　野性美狂勾粉絲

「台灣最美麗的歐巴桑」陳美鳳，雖然已經64歲，但是她靠著飲食、運動，維持凍齡美貌，她時常在社群媒體上與粉絲分享生活，最近則是曬出一系列過去的照片，而昨（1）貼出一張穿著黑絲襪、露出香肩的舊照，引起網友討論。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-06-02 14:22:35
陳美鳳在臉書曬出一張年輕時的舊照，照片中她頂著一頭浪漫的波浪捲髮，耳朵上則是有著耳環點綴，她穿著黑色毛毛外套，外套下滑至手臂，露出天鵝頸、傲人美胸與香肩，下半身穿著黑色絲襪，纖細的美腿若隱若現，性感指數破表，而她在貼文中寫道：「晚餐喝寶媽熬的雞湯，謝謝寶媽在疫情的日子照顧我們～愛你喔。」還俏皮解釋照片中的造型「以前很喜歡法拉頭」、「梳化妝造型大部分自己來」。
照片發布後，藝人林佑星留言表示「啊～～記憶中美鳳姐」；李明川回應「妳真的美一輩子耶」，網友也紛紛留言稱讚：「好辣！鳳鳳黑貓美少女！讚」、「有灑脫的野性美」、「法拉頭好好看」、「太性感囉，晚上要失眠啦」、「永遠無人可以取代的黑貓姐」。
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