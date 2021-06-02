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鎖定Beta變異株　英將資助改良疫苗試驗

▲英國正在與牛津大學與阿斯特捷利康公司磋商，盼取得能因應首度在南非現蹤的新型冠狀病毒Beta變異株的疫苗。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國正在與牛津大學與阿斯特捷利康公司磋商，盼取得能因應首度在南非現蹤的新型冠狀病毒Beta變異株的疫苗。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-02 14:28:56

（中央社倫敦2日綜合外電報導）英國正在與牛津大學與阿斯特捷利康公司磋商，盼取得更多劑量的COVID-19疫苗。這款疫苗已調整來因應首度在南非現蹤的新型冠狀病毒Beta變異株，英方也承諾將資助相關試驗。

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路透社報導，英國先前已取得1億劑由牛津大學（University of Oxford）、阿斯特捷利康公司（AstraZeneca Plc）合力研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。衛生部表示，而目前在談的加購部分，會是特別為改稱Beta的南非變異株B.1.351所量身打造的疫苗。

南非2月時已因牛津/阿斯特捷利康的COVID-19疫苗在對抗Beta變異株的效力有限，而暫停使用這款疫苗。

牛津大學把Beta變異株視為疫苗研發者的當務之急；阿斯特捷利康也訂立目標，要在入秋之前研發出對抗變異株的新疫苗。

英國承諾將出資試驗全新改造的疫苗，疫苗一旦出爐，將依據3月發布的新指引快速走完監管程序。

前一天，世界衛生組織（WHO）宣布以希臘字母來稱呼COVID-19各變異株，避免最早發現這些變種的國家遭受汙名化。按照新制，「高關注變異株」的英國變異株B.1.1.7改稱Alpha；南非變異株B.1.351改稱Beta；巴西變異株P.1改稱Gamma。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1100602

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