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名家論壇》鬼才阿水／朱學恆送花籃　道德最低底線都喪失

▲名嘴朱學恆昨日（1）送上4盆花籃至疾管署，寫著「爾俸爾祿、民膏民脂、下民易虐、上天難欺」，引起熱列討論。（圖／翻攝自朱學恆臉書）
▲名嘴朱學恆昨日（1）送上4盆花籃至疾管署，寫著「爾俸爾祿、民膏民脂、下民易虐、上天難欺」，引起熱列討論。（圖／翻攝自朱學恆臉書）

文/鬼才阿水

2021-06-02 14:03:49

【本文由《鬼才阿水Awater》授權刊登】

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網路名嘴朱學恆送四盆「葬禮」花籃到中央疫情指揮中心，上頭寫著「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」不只是抹煞太多一年多來的防疫成績，更是對於疫情指揮中心、一線的醫護與防疫人員極大的污辱，更是造成嚴重的對立與衝突。

我不能理解，在去年全世界遭受到疫情肆虐時，台灣是世界上少數不受影響的國家，不只人民的生活與經濟能夠繼續，對於防疫的相關物資與照護也都相當齊全。

而如今台灣開始出現本土案例，在病毒面前各方都應該不分黨派不分你我，全力對抗病毒，讓台灣盡快脫離疫情的影響，但卻有像朱學恆這種人，透過嚴重汙辱的言行來傷害疫情指揮中心。

我相信台灣多數人都是善良的，送喪禮花圈不只被普遍認為是觸霉頭，更是藉著傷害這些辛苦的一線人員來滿足個人仇恨，更可怕的是，當他做出這種行為後，他的粉絲團人數不過減少一千人而言，這也代表對於他的受眾與支持者而言，這並不是一件錯誤的事情。

我認為一個人的三觀與道德良知非常重要。

每個人可以有不同的立場與價值觀，但仍然可以持續保有對話的空間，在民主社會不同的聲音是很正常的，但如果只是想製造混亂，只是想謾罵，甚至用汙辱性的一切來傷害別人，這是相當沒品的作法。

我完全不能接受也不能苟同。

我在節目上會遇到各式各樣的人，有的人即使立場與我不同，但我至少還願意跟他打聲招呼點個頭，但像朱學恆這種我完全連正眼瞧他一眼都不想，道不同不相為謀。

這種行為是連道德的最低底線都沒有了，無論是誰無論何種政治立場，做這種行為都是無法接受的事情，當別人辛苦在前線作戰時，他只會在網路上刷仇恨值，然後藉此收受更多的斗內。

請大家記得，你的選擇決定了這個世界的樣貌，如果你讓這樣的人的話語權成為顯學，那不難想像這個世界未來的面貌。

●鬼才阿水／網紅作家

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com

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