淡水馬偕爆院內感染！4陪病、6病人、3護理師無症狀陽性
國內本土疫情嚴峻，本土個案確診人數不斷攀升，不少醫院都傳出有院內感染事件，淡水馬偕醫院更在擴大院內廣篩的時候，發現有四位陪病者、六位原本採檢陰性病人，以及三位直接照顧病人的同一班護理師出現陽性確診。
記者劉雅文/台北報導
2021-06-02 15:51:41｜2021-06-02 15:53:05
馬偕醫院今天下午也發出聲明：本院配合中央防疫政策於5月18日起針對所有欲住院病人及陪病者進行 篩檢，確認為陰性者才能安排住院，為求更嚴謹的防疫措施，同時保護員工、住院病人及陪病家屬，本院於 5月31日起，再次針對 5月20日前即住院、尚未被採檢過的病人及陪病者進行廣篩。
結果發現某病房某區當中，有四位陪病者、六位原本採檢陰性病人以及三位直接照顧病人的同一班護理師皆有「無症狀陽性」現象，院方立即匡列相關接觸者及風險對象做採檢，包括三名護理師之同住者，皆呈現陰性，因本院皆有分艙分流，並未有進一步擴散現象。
針對這六位無症狀確診病人皆轉入防疫隔離病房，四位無症狀陪病者及三位無症狀護理師皆安排入住集中檢疫所，該樓層於第一時間已全部清空且做完終極清消，並未有其他病房遭受波及。有接觸者之員工，一採陰後，將會有後續二次採檢之追蹤機制。
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