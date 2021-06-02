停課不停學　樹科大邀獨立製作人線上談藝術管理

全國各級學校因疫情之故，已實施停課不到校不停學措施，而科大端的課程教學則配合實施「遠距教學」。樹德科大藝管系跨域講座邀請獨立製作人王序平業師線上開講，分享心路歷程及各項專業資訊。





我是廣告 請繼續往下閱讀

王序平本身是代藝室負責人，以創作陪伴、行政製作及策略經營方式，支持藝術家的創意實踐及發展。其曾服務於臺北國家兩廳院等場館及表演團體，2010年起以獨立工作型態參與各項展演工作與藝文專案。其擔任製作人之劇場作品《群眾》，獲2020年「第十八屆台新藝術獎」年度表演藝術獎肯定。王序平更是第一位獲得紐約國際表演藝術協會全球獎助學金的臺灣人。





王序平提到要具備媒體識讀的素養，學習如何判斷正確資訊，是現代人必修課程，更是經營團隊、執行專案所須要的能力之一。表演藝術團體中的藝術行政範疇中最重要的三件事，即找人（創作者、投資者）、找錢（新台幣、美金、或歐元）、找場地（演出空間、排練空間），目的是要在預定的時間和預算範圍內完成計畫，並在過程至執行階段皆能圓滿完成，且平安健康。





王序平告訴同學，開放的態度、積極反應問題，是國外製作的特色；在規模與嘗試新作法上，國內藝文界也持續在努力，可以預見美好的未來。





藝管系主任丁亦真勉勵同學，感興趣的事情，要多靠近、多接觸、多了解，好好利用身邊專業的資源，觀察從中可以帶走什麼？學習到什麼？最重要的是常保學習的主動性，很多知識不僅限於學校，還能透過人脈及工作機會學習，要多挖掘興趣，充實自己，創造自己的可能性。



