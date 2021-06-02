特企／視訊會議油頭好尷尬！高CP值控油洗護品熱賣

本土疫情持續升溫，遠距上班與居家工作的人數也暴增，視訊會議的頻率也增加。若被發現蓬頭垢面，不只超尷尬還會壞了一天的好心情。近日有網友發現一款網路熱議的洗髮精居然在美式賣場官網上發售，直呼「感動！終於又上架了！」。





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炎炎夏日到來，悶熱的天氣容易讓頭皮出油，總會害心情煩悶不已。眼尖的網友發現，美式賣場線上官網推出「森歐黎漾淨平衡系列」大容量1000ML規格洗髮精和護髮素，表示疫情升溫，大家都減少外出，現在居然網路上也買得到，真是太方便了！廣大網友也熱烈討論：「他們家的洗髮精我也是一試成主顧欸～」、「1000ml的家庭號，CP值超高！」、「超好用的，這價格太殺了吧」。





森歐黎漾最熱賣的淨平衡洗髮、護髮系列，木質調的香氣能更輕鬆帶走頭皮油臭味，只留下彷彿漫步森林般的清新氣味，0矽靈配方沒有多餘的化學添加物，以植萃之力，恢復頭髮原始的生命力。森歐黎漾是MIT髮品品牌，在網路上創下60秒售出一瓶的佳績，獲得網路5星評價，去年在美式賣場上架後也很快掀起一股搶購熱潮，因好評不斷，今年再次上架，線上官網也可購入，讓臉書社團上再度颳起一陣討論旋風。還有網友紛紛標註朋友好康道相報「又出現了！線上買太方便」、「好市多竟然賣大罐的」、「不用出門也能囤貨」，好用的東西社團網友不藏私，直說夏天到了要快點再去補貨。多囤幾罐！」



