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疫情嚴峻　國民黨：捐4千多份快篩試劑給離島

▲國民黨主席江啟臣今（2）日表示，目前募集4千份快篩試劑，之後還有更多，這四千份試劑將全數捐贈給離島地方政府。（圖／NOWnews資料照片）
▲國民黨主席江啟臣今（2）日表示，目前募集4千份快篩試劑，之後還有更多，這四千份試劑將全數捐贈給離島地方政府。（圖／NOWnews資料照片）

記者余祥／台北報導

2021-06-02 14:37:55｜2021-06-02 14:44:32

新冠肺炎本土疫情嚴峻，國民黨主席江啟臣今（2）日表示，目前募集4千份快篩試劑，之後還有更多，這4千份試劑將全數捐贈給離島地方政府，包括澎湖與金馬，協助離島政府維護離島國人的健康以及醫療體系。接下來更會繼續努力，用實際的作為，展現國民黨與國人同舟共濟的決心。

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國民黨下午召開線上中常會，江啟臣說，在國民黨立法院黨團的堅持下，這次的紓困預算，已經提高給予地方政府運用的比例，並且在國民黨的爭取下，匡列全民免費施打新冠肺炎疫苗的預算，爭取全民免費施打疫苗。

他指出，疫情指揮中心的幾次政策轉變，也終於定調，讓企業、民間團體可以購買、捐贈國際認證、安全、有效的新冠肺炎疫苗。昨天園區產業同業公會，以及郭台銘的永齡基金會都已經正式提出申請，購買疫苗。國際佛光總會同樣積極運作疫苗進口程序。今天更樂見慈濟也投入申購國際疫苗的行列。八大工商團體也發出集體聲明，希望政府降低企業輸入疫苗的門檻。

江啟臣說，防疫不缺席，爭取國際疫苗的工作，國民黨已經成立「疫苗對策委員會」，由李秘書長負責整合，希望儘速整合內外資源，實現不計毀譽，為人民爭取疫苗的承諾，透過施打疫苗，讓人民儘速回歸正常生活。

他指出，防疫優先，國民黨可以積極建言，但更要嚴密監督。指揮中心，至今仍無法清楚解釋，當時將航空業從業人員隔離期間，降低為3加11的決策過程，甚至推稱沒有會議記錄，迴避外界監督，國民黨要求監察、司法單位，積極追查真相。

他更要提醒蔡總統，歐美國家已經逐漸解封，歐盟更是積極訂立疫苗護照，解封國境，如果無法及時取得足夠的疫苗，完成公衛覆蓋率，台灣可能會從防疫模範生，變成防疫孤島。甚至無法站上疫情後，全球景氣復甦的起跑線。對於我國未來產業發展將造成劇烈的衝擊。

江啟臣說，國產疫苗確實是國家戰略產業，朝野都願意全力支持，但是政府的揠苗助長，不但無助於產業發展，更是無助於提高國人對於施打國產疫苗的信心。過去一年，在全民的努力下，疫情管控得宜，大家願意等待國產疫苗，但是疫情爆發蔓延，人民對疫苗的需求強烈，取得國際合格疫苗自然成為優先要務。此時此刻儘速取得足夠的國際認證的疫苗，才是人民真正關心的重點。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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