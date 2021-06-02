女星認「有很深的連結」　遭爺爺丟海中自生自滅

由台灣影像工作者陳玟臻，及澳洲音樂人共同發起的「小島大歌」計畫，日前登上芬蘭最大音樂節舞台進行線上演出，利用網路傳遞疫情下遙不可及的小島怡人風情。其中

阿美族音樂人Putad選擇在海邊拍攝，意外曝光小時候遭爺爺丟到海裡自生自滅的往事，讓她笑說「我和海有很深的連結」。

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Putad 、

模里西斯音樂人Emlyn

▲戴曉君演唱《戰歌》、《悲傷踩布》。（圖／小島大歌提供）

阿美族音樂人Putad則是在台灣疫情前幸運地完成拍攝，所選擇的拍攝地點則是她從小學會游泳的地方，Putad回憶小時候某次被爺爺帶出海時，以為爺爺要帶著她出海捕漁，沒想到竟在她還沒做好心理準備的狀態下把她丟到海裡自生自滅，Putad 表示：「我就是這樣學游泳的，所以我和海有『很深的連結』！」