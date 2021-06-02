女星認「有很深的連結」　遭爺爺丟海中自生自滅

由台灣影像工作者陳玟臻，及澳洲音樂人共同發起的「小島大歌」計畫，日前登上芬蘭最大音樂節舞台進行線上演出，利用網路傳遞疫情下遙不可及的小島怡人風情。其中阿美族音樂人Putad選擇在海邊拍攝，意外曝光小時候遭爺爺丟到海裡自生自滅的往事，讓她笑說「我和海有很深的連結」。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-06-02 22:00:00
因應音樂節年度主題「Future 未來」，「小島大歌」團隊邀集「漂流出口」女主唱Putad、排灣族歌手戴曉君、阿美族音樂人Putad 、模里西斯音樂人Emlyn等人，演唱與土地、永續、氣候議題相關的創作，他們也各自選擇真實場景作為演出舞台，其中戴曉君選擇在母親的部落中的小溪演唱，演唱新專輯中給人力量的《戰歌》以及在八八風災之後，因思念土地、人事有感而發所寫的《悲傷彩布》。
阿美族音樂人Putad則是在台灣疫情前幸運地完成拍攝，所選擇的拍攝地點則是她從小學會游泳的地方，Putad回憶小時候某次被爺爺帶出海時，以為爺爺要帶著她出海捕漁，沒想到竟在她還沒做好心理準備的狀態下把她丟到海裡自生自滅，Putad 表示：「我就是這樣學游泳的，所以我和海有『很深的連結』！」
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