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才兩周就防疫疲乏？日台差異曝光　鄉民苦嘆：端午危險了

▲全台防疫三級警戒延長至6月14日，民眾兩周內配合居家防疫減少外出，但有網友就以日本為例擔心台灣人將面對「防疫疲乏」的現象，更擔心端午連假將有一波「報復性出遊」。（圖／美聯社／達志影像）
▲全台防疫三級警戒延長至6月14日，民眾兩周內配合居家防疫減少外出，但有網友就以日本為例擔心台灣人將面對「防疫疲乏」的現象，更擔心端午連假將有一波「報復性出遊」。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2021-06-02 14:51:11

國內防疫三級警戒自5月19日實施，目前暫定延長至6月14日，全台民眾兩周內配合減少外出、停課不停學，不過民眾自主封城連續悶在家裡，不論在經濟或是情緒上都有一定程度的消磨損耗，有網友就擔心台灣人遲早會面臨「防疫疲乏」，話題曝光後也掀起眾人討論。

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一名網友在PTT發文以日本為例發文表示，一開始在日本境內疫情失控時，民眾也相當有自覺自主封城，但隨著時間一久日本人民卻對於防疫感到疲乏，「寧願回歸正常而放棄治療的感覺」。原PO也擔心表示，儘管台灣疫情才剛有一波爆發，不少民眾仍乖乖遵守防疫，「但感覺到現在，已經有人心裡快受不了」，文末更詢問「大家猜包括人民、商店、乃至於政府，大概多久後會和日本一樣防疫疲乏，螺絲再次鬆掉？」。

▲一名居家隔離中的老翁21日被家人發現無意識，送醫仍不治。新北市政府衛生局表示，老翁為確診個案。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
▲全台升級三級警戒已兩周，民眾居家防疫出現「防疫疲乏」的趨勢。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
對此，就有網友回文提到日本與台灣的防疫措施差異，強調日本許多防疫政策都只能是呼籲而不能強制執行的，「剛開始可能第一次緊急事態宣言還會配合，後面就慢慢越來越不可能了」，相對來說臺灣的三級就非常有強制手段，基本上娛樂場所、餐廳都關閉，「再這樣繼續下去，很多行業都撐不下去了」。

而該篇文章一出也吸引許多鄉民討論，其中就有不少民眾對於「防疫疲乏」特別有感，紛紛留言點出端午連假前後將是一波關鍵期，「因為沒有要升四級，民眾漸漸無感」、「台北已經疲乏了，車出來一堆」、「快要端午節了，包粽子買粽子的人潮又要聚」、「報復性旅遊遲早壓不住」、「最多到端午節啦，台灣工時長，都很多人都是連假才能回一次家」、「昨天火車上人也很多，應該端午節假期吧」。（編輯：楊智傑）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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