加油站禁用手機！他疑惑「怎麼掃實聯制」？ 內行曝真相
近期台灣本土疫情相當嚴峻，政府也宣布全國進入三級警戒，不少公共場所也開始執行「實聯制」，只要使用手機掃描QR CODE就能快速登記。不過就有民眾疑惑，若是到加油站設有「禁用手機」的標示，卻又設置手機掃描實聯制，該如何是好？隨後也立刻獲得正確解答。
編輯中心/綜合報導
2021-06-02 14:59:28｜2021-06-02 15:16:01
一名網友在臉書《爆系知識家》上發問，「請問加油時用手機掃QR扣，會有危險嗎？因為政府宣導，加油站不准使用手機，所以才有疑惑」。
隨後也有內行人留言解答，「打電話才會，不然怎麼用行動支付的」、「我們鄉下這的加油站，沒人的時候，工讀生都嘛坐整排打手遊」、「網路走的封包電磁波，比之前的2G、3G來說，都低很多，所以中油才鼓勵大家，盡量行動支付」、「不要通話，只是打開QR Code用以存載具或支付，是沒關係的」、「現職加油員路過，給你一個觀念，只要別在加油途中接電話就好了」。
此外中油也指出，禁用手機，是指不能在加油站「打電話」，實聯制是屬於簡訊傳訊並不影響，民眾不用過於擔心。（編輯：潘毅）
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