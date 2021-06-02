疫情衝擊繳不出房租　跨黨派立委籲紓困協助

（中央社記者王揚宇、郭建伸台北2日電）疫情升溫，民間團體「巢運」今天與跨黨派立委呼籲政府將紓困4.0擴及到受疫情衝擊而繳不出房租的租屋族，給予他們必要且及時協助。





我是廣告 請繼續往下閱讀

巢運今天邀請民進黨立委江永昌、吳玉琴及國民黨立委吳怡玎、時代力量立委邱顯智、王婉諭及台灣民眾黨立委張其祿、蔡壁如召開線上記者會。





巢運主張，當前相對可行且能盡速採取的方案，便是針對因疫情而薪資縮減的租屋族，提供租屋補貼；協助的對象為，符合紓困4.0的弱勢族群、自營作業者、農漁民、無一定雇主的勞工或自營工作者、營業受衝擊50%以上企業的員工且有租屋事實者。





符合對象資格者的相關補貼方式，巢運建議，「社會住宅租戶」補助50%應付房租，補助金額直接撥予地方政府、國家住都中心；「包租代管租戶」補助50%應付房租，補助金額直接撥予房東；「領取租金補貼者」補貼額度加碼50%，補助金額直接撥予受補助者。





巢運指出，如果不是這3類，但符合補助對象資格者，提出租屋相關證明，比照（中央）既有租金補貼標準給予緊急租金補貼，併入紓困4.0方案一起支付予該對象。至於實施期限，建議以3個月為1週期，並視疫情狀況滾動式檢討。





邱顯智表示，目前各地方政府的租金減免措施不一，應該要盤點，有一致性作法。





江永昌提到外國做法，例如德國規定，在疫情的一定期間內，如果房客繳不出房租，房東不能跟房客解約，避免房客受疫情衝擊繳不出房租而被驅離等，這些可做為政策參考。





吳怡玎指出，社會最弱勢、最底層的人，是最提不出證明、不懂公家機關流程的人，希望行政院在這方面能加強協助。





張其祿說，防疫紓困期間，針對因失業且繳不出房租者，應列入社會住宅、包租代管、房租補貼房東的優先承租對象。此外，政府應建立鼓勵房東主動減租或免租的獎勵機制，並建立媒合平台，將民間資源導入受疫情影響的弱勢租客。





此外，台灣民眾黨立委賴香伶也與台北市議員、台北市總工會理事長林國成舉行記者會，質疑政府的紓困4.0與去年方案差異甚微，也未依照基層民眾真實需求設計，根本是舊瓶裝新酒。





賴香伶表示，目前新加坡、韓國、日本、美國都採取全體國民普發現金的紓困方式，金額等同新台幣1萬至3萬元不等，建議政府應採取排富普發現金策略。





賴香伶也提到，為了不讓房租成為壓垮基層、打工族的最後一根稻草，政府也需準備緊急租金補貼計畫，讓房東、房客都能共體時艱，度過艱困時期。（編輯：蘇志宗）1100602



