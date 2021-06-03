疫情逼退7000桌訂單　易牙居董座：我還在撐

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30周年悲歌 現在的營收都不夠付房租
5月烈陽燒得疫情發燙，餐飲業卻迎來一陣寒冬。「就像坐在冰庫裡，」林志成形容自己的心情，以及店內的氣氛，「去年2月疫情爆發，店內業績瞬間蒸發9成，花了3個月才慢慢恢復；這次疫情本土確診那麼嚴重，三個月也不可能恢復，後面會怎樣，不敢想。」
易牙居每月20名員工近百萬元的薪水，35萬元的房租，現在外送、外帶1天不到1萬元的營收，連房租都不夠付。「其實店內編制只需12人便足夠，許多人是我之前店裡的員工，上了年紀，裁掉他們上哪找工作？」
老台北人的回憶「易牙居」，1991年創店，全名為「吃的地方易牙居湘粵美食」，因生意大好隔年再開2店「易牙居點心坊」，兩家店皆位在公館商圈的羅斯福路3段巷內；全盛時期有6家分店，高峰期單一家店的年營收可高達5000萬元。
當年易牙居靠著港點現點現做、湘粵料理快炒區隔市場，以CP值高聞名，成為家庭好友的聚餐勝地，排隊至少要花1小時，吸引不少政商名流、影視藝人捧場。在飯店上班、自認嘴很刁的老顧客程秀蘭表示，易牙居價位合理，西杏明蝦捲、芝麻捲、乾炒牛河是她最喜愛的3道菜，「西杏明蝦捲的蝦子厚實飽滿，乾炒牛河牛肉新鮮又大塊，河粉炒得很Q。若因疫情關店，就可惜了。」
1990年蓮園餐廳因遭遇大火，包括林志成的哥哥林局衛在內的7名年輕員工與股東合資，在台北公館開了「吃的地方易牙居」，由於股東們有當時知名的蓮園、彭園餐廳內場及外埸經驗，他們肯拚、技術底子佳，時常賓客爆滿，在公館地區造成轟動。為了區隔兩家店的商品，第2家店改以林局衛拿手的港點為主，也在彭園、蓮園掌廚過的林志成由哥哥引薦，甫退伍便加入2店的股東行列，負責內場菜色。
開店當年榮景 假日最多可以翻桌6次
林志成說：「開店前半年，客人都不把我們當正餐吃，都吃飽才來，高朋滿座營業額卻不高，後來港式點心現點現做，有別於其他家的推車形式，菜容易冷掉；再把我拿手的快炒菜加入菜單，半年後一到用餐時間，人潮常常排到馬路上，假日時最多可翻桌六次。」
因為太多人排隊，林志成還跑去參考鼎泰豐的作法，將大廳裝上電視，輪播卡通影片，「先安撫小朋友，爸媽自然不煩躁」，接著裝上叫號燈，發號碼牌；再來改成簡易菜單，排隊先點餐，一上桌5分鐘內上菜，翻桌率自然高。
由於當時談好股東可以共用易牙居招牌，吳姓股東陸續去台北市仁愛路、新北市中和及新店，開設易牙居其他家分店。「仁愛路的店不大，開幕前幾年生意興隆，1個月營業額甚至有5、6百萬元，後來隨著餐飲業競爭激烈，才每況愈下，終於在2003年不敵SARS虧損，同步收掉仁愛店和中和店。」林志成說。
隨著股東紛紛外出展店，林志成從內場走出外場，不斷買下增資股份增加持股，也曾去長春路開設百坪分店，經營5、6年後，原房東將店面出售，新房東擬將房租漲4倍，評估後不符合效益而撤店。
2002年，深怕品牌為他人註冊使用，林志成與易牙居創始店股東協議下，以自己和哥哥林局衛的名字註冊登記易牙居商標權。創始股東高治雄說：「林局衛和林志成兩兄弟年輕有為，不只會廚藝，對經營很有想法，讓股東都賺到錢，才會願意把生意與品牌交給他打理。」截至目前，林志成持股已逾9成，成為最大股東。
本土疫情摧殘 7000桌婚宴訂單瞬間歸零
2007年，林志成決定從餐廳小吃跨入婚宴市場，在永和竹林路上，創立他的第一家婚宴會館，原以易牙居婚宴會館命名，後全改為臻愛婚宴會館。因為緊抓婚宴市場剛起飛的商機，台北、新北、台中陸續展店。
林志成最大的投資為台中高鐵站旁的「臻愛花園飯店」，一樓的「結婚小鎮」有許多婚禮相關店家，包括新娘禮服、西服、喜帖、布置設計、花店、喜餅、兒童推車，甚至醫美等一站式服務。2樓的婚宴場地不僅可辦婚宴，連福壽實業的百年慶、東森房屋的北中南表揚大會等大型活動，皆選在此舉辦，一次數百桌出餐都沒問題。「開幕1年半，歷經疫情起伏，正準備迎接喜宴旺季，上個禮拜一發生（疫情），6000、7000桌的訂單瞬間化為零。」
此波本土疫情擴散，讓出身雲林農家、白手起家的林志成特別有感觸。他從小看父親為了賺錢養子女，每天清晨踩三輪車到嘉義賣魚、3天不睡覺搶開耕耘機很辛苦，所以國中畢業早早進社會，立志要賺大錢，終於從月薪4000元的學徒，變成年收入上億元的老闆。
過去林志成始終相信只要靠雙手肯努力一定會成功，現在易牙居、婚宴會館每個月租金人事費用就高達600萬元，眼見疫情難解，「才知道想要成功，還得靠天。」他深有所感地說。