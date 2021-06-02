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蘇貞昌拍板紓困4.0範圍再擴大　增60萬人可請領補助

▲行政院長蘇貞昌2日拍板再擴大紓困4.0補助範圍，約新增60萬人受惠。（圖／行政院提供）
▲行政院長蘇貞昌2日拍板再擴大紓困4.0補助範圍，約新增60萬人受惠。（圖／行政院提供）

記者劉育辰／台北報導

2021-06-02 15:30:38

行政院院長蘇貞昌今（2）日拍板，擴大紓困4.0補助範圍，包含自營業者、無一定雇主者，投保薪資在新台幣2萬4,000元以下一律補助3萬元，另外投保薪資在2萬4,000元以上自營業者、無一定雇主者，也納入這次紓困範圍，合計約新增60萬人受惠。

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行政院官員今天表示，紓困4.0將延續對自營業者、無一定雇主者的現金紓困，但擴大範圍，第1類是延續去年標準，投保薪資在2萬4,000元以下，但去年沒投保任何保險，或不在去年紓困範圍、今年才開始工作的自營業者等，這類約10多萬人，每人將一律領紓困金3萬元；第2類則是投保薪資在2萬4,000元以上的自營業者、無一定雇主者，原受限於去年資格較嚴格，無法領取補助，但蘇貞昌已裁示，放寬紓困4.0範圍，每人紓困補助將低於3萬元，總計將有新增近60萬人受惠。

此外，行政院預計將在明日的院會中，通過紓困4.0特別預算案，並送請立法院審議。包含家庭防疫補貼新增約250億元經費，以及對自營業者、無一定雇主者的補貼預算等，總預算規模約2600億元，官員表示，相關紓困細節將於明天院會後記者會說明。

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