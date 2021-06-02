清純女星與閨密共侍1夫 「月戰52次」荒唐行徑遭抖出
55歲的香港女星李麗珍出道時以清純形象為人所知，後來因為演出電影《蜜桃成熟時》，在片中一脫爆紅，令外界印象深刻。而她的感情世界也成為關注的焦點，閨密曾爆料李麗珍與自己的老公發生婚外情，1個月大戰52次，誇張行為讓人嘆為觀止。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-06-02 16:04:30｜2021-06-02 16:06:05
李麗珍15歲時因為清純樣貌被星探發掘，但直到17歲才進入演藝圈，靠著《開心鬼》打開知名度，之後演出了多部作品，首次擔綱女主角就與張國榮一起合作演出《為你鍾情》。可惜後來的作品成績都不太好，她因此決定一掃過去清純可人的形象，接演三級片《蜜桃成熟時》，尺度大開的她，讓她翻身成為許多人心目中的女神。
沒想到戲外的李麗珍感情生活也很精彩，竟與好友李靜婷的老公大談不倫戀，而這件事之所以會曝光，是因為李靜婷出書揭開此事，書中不僅提到2女共侍一夫、3人一起享受翻雲覆雨的時光，甚至還爆料李麗珍光是一個月就與李靜婷的老公上床高達52次，李麗珍得知李靜婷出書爆料後非常生氣，昔日閨密反目變成仇人。
縱使曾有過荒唐的歲月，李麗珍還是想要穩定的婚姻生活，所以在1996年與音樂人許願結婚，婚後育有一女，可惜這段婚姻維持了4年便結束，而在2013年，李麗珍與知名作詞人潘源良再婚，這段婚姻便一直維持到現在。