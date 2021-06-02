寄包裹前先留意！宅配大塞車　7間物流業調整措施一次看

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從6月1日起至3日暫停受理寄往台北市、新北市、桃園市、新竹縣市的低溫包裹，且暫停受理一般消費者低溫包裹寄件，包含7-11、OK、一般代收店、黑貓寄取站；在6月14日前，契約客戶集貨截止時間提前至中午12點止。
新竹物流
從1日起至4日，將暫停受理寄往台北市、新北市、基隆市、桃園市及新竹縣（市）低溫包裹，也暫停受理一般消費者低溫包裏寄件，包含萊爾富、新竹物流自送站，另外， 防疫警戒期間交付之包裏無法確保於隔日配達，請客戶勘酌商品效期後再行寄件，宅配貨件也暫停配送上、下樓、QR code、照相簡訊、自備筆等無接觸簽收作業。
宅配通
從1日起至4日，暫停受理契約客戶寄往台北市、新北市、桃園市及新竹縣（市）的低溫包裹，2日至5日也會暫停受理消費者低溫包裹寄件，包含全家、萊爾富、一般代收通路、到站寄件，此外，因應金門、澎湖地區航班運能限制，暫停受理台灣本島往返金門、澎湖之低溫包裹，待航班班次恢復正常後將另行通知。
嘉里大榮
從5月17日起至6月15日，目前未限制低溫包裹的到貨區域，也未停止受理任何包裹，但受限空運及船班調整，金門、綠島自5月25日起配送時效將受影響，無法保證如期配達，為了減少接觸風險，收件請配戴口罩並請自行備妥原子筆、印章及印泥；社區、大樓、醫院等配送點，將統一送至門口/約定地點，暫緩配送入內，同時暫停指定日期、指定時段配送服務，不保證隔日配達。
中華郵政
因疫情影響，金門、馬祖（北竿、南竿）與其他地區（台灣本島及澎湖）航空（船舶）班次大幅縮減，以致郵件載運能量受限，所以從5月31日起，金門、馬祖與台灣本島、澎湖互寄之快捷及限時郵件郵遞時效延遲。
momo
受疫情影響物流運能，可能造成商品言遲到貨，而收件地址統一由管理室簽收，若無管理室則請客人至一樓簽收。另外，停止萬華、板橋及中和部分區域的大型家電配送、安裝服務，並於電聯時約定延後配送時間；同時也暫停貨到付款服務，可使用信用卡、行動支付、ibon、FamiPort付款，紙本簽收改以拍照或QR CODE方式完成配送，降低接觸風險。
PChome
因疫情影響，商品配送延遲，不保證24小時保證到貨服務，目前配合之物流夥伴於全台皆照常配送，惟為落實無接觸的防疫政策，收件地址統一由管理室簽收，若無管理室則請客人至一樓簽收。此外，大型家電等需要安裝的商品，暫停配送萬華、板橋、中和、永和、蘆洲的到府安裝服務，且暫停提供「貨到付款」服務，建議消費者選擇線上付款方式。（編輯：許智超）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。