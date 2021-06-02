德政府促BNT談判未果 綠營籲中國停止介入台灣外購疫苗
台灣及德國BNT藥廠的疫苗談判破局。德國在台協會處長王子陶（Thomas Prinz）今（2）日表示，德國政府已努力促成，但契約簽訂與否及條件，並非在政府的掌控下，而是取決於契約雙方。民進黨發言人周江杰則嚴正呼籲中國，停止用政治力介入台灣外購疫苗。
記者劉育辰／台北報導
2021-06-02 16:03:33
台灣與德國BNT疫苗談判至今未果，中央流行疫情指揮中心（CDC）指揮官、衛福部長陳時中5月27日首度透露與德國BNT談判轉折，是今年1月8日BNT藥廠要求調整簽約新聞稿中的「我國」兩字，希望改為「台灣」，衛福部疾管署進行更改後，BNT藥廠又要求重新評估疫苗量、調整時程，合約時程因此延後。
王子陶今天在臉書發文表示，已注意到近來關於疫苗取得的爭議，「請相信，德國政府，特別是德國經濟部長阿特麥爾（Peter Altmaier），對於台灣與BNT間持續的溝通協調，盡了好一番努力」。
周江杰在今日中常會後記者會中說，依照陳時中及駐德代表謝志偉日前的說明，不可否認確有合約外的力量介入施壓德國BNT廠商；日前中國外交部發言人趙立堅聲稱台灣「借疫苗『謀獨』不會得逞」，面對疫情，中共卻將其作為政治籌碼，意圖阻撓台灣從國際上取得疫苗，藉此凸顯其主張「台灣屬於中國的一部分」，並且只能從中國取得疫苗的政治算計，並嚴正呼籲中共停止用政治力介入台灣外購疫苗。