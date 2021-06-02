今年分配20億劑疫苗難度高　COVAX機制陷困境

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根據COVAX官方網站，該機制成立的目的是為了解決市場機制的失靈，包括藥廠因為利潤過低不願研發疫苗、疫苗售價過高等問題。COVAX代表各國家，向藥廠提出「預先市場承諾」（Advance Market Commitment），富裕國家在疫苗開發前提供資金，取得優先獲得疫苗的權利，同時整合各國的需求爭取以較低的價格購買疫苗。
該COVAX機制由「全球疫苗免疫聯盟」（Gavi, the Vaccine Alliance）與世界衛生組織、流行病防範創新聯盟（CEPI）共同領導，將資金投入研製疫苗，透過「預先市場承諾」這種公私夥伴關係（public-private partnership），匯集所有參與國家的購買能力，在疫苗獲得批准後協助貧窮國家快速取得安全的疫苗。全球有90多個高收入國家作為自籌基金國家（Self-financing）投資COVAX基金，92個低收入國家有資格獲得COVAX疫苗援助。
COVAX介紹指，只要開發的疫苗被認為被證明安全、有效，COVAX成員中的富裕國家、貧窮國家都能夠獲得該疫苗，富裕國家透過投入資金協助COVAX機制、疫苗開方，以取得能夠保護一定人口比例的疫苗；貧窮國家則是能夠得到總人口約20%的疫苗。換句話說，要有夠多的富裕國家投入資金，COVAX才有錢幫助窮國。
加入COVAX的自籌資金國家能夠透過兩種方式與藥廠合作：承諾購買合約（Committed Purchase Arrangement）、選擇性購買合約（Optional Purchase Arrangement）。簽訂承諾購買合約的國家，要在疫苗研發完成前，事先提供每劑1.6美元的預付款，或是每劑成本10%的訂金，承諾藥廠將購買一定劑量的疫苗，但如果最後價格是預期的2倍或更高，這些國家可以選擇不購買；簽訂選擇性購買合約的國家則可以不接受任何疫苗，偏好該方案的國家主要都已直接藥廠採購，或取得足夠劑量的疫苗。
以澳洲為例，政府對COVAX做出2項承諾：提供1.232億美元的預付款資助COVAX，為澳洲購入2500萬劑疫苗；另外投資8000萬美元，用於「預先市場承諾」（Advance Market Commitment），支持92個低收入國家獲取疫苗。雖然COVAX提供的疫苗被WHO認證「安全、有效」，但並非馬上就能在澳洲投入使用，仍必須在當地獲得監管機構的批准。澳洲目前批准的疫苗包括：輝瑞、AZ、莫德納以及諾瓦瓦克斯（Novavax）。
中國表示，科興疫苗的最大優勢是與mRNA疫苗相比，保存條件較低，只需要攝氏2至8度即可，目前已經為COVAX生產了約1000萬劑疫苗，預計今年年底將達到30億劑。科興疫苗除了在中國投入使用，巴西、智利、印尼、墨西哥、泰國、土耳其等國家的監管機構，也批准中國疫苗在當地的緊急使用權以投入使用。
COVAX目前遇到困境，許多資金充足的國家早已和輝瑞、莫德納等藥廠，自行達成雙邊協議，取得大多數的疫苗，使得該機制在早期階段並沒有太多餘裕的資金，購買足夠的疫苗劑量。COVAX目標至2021年底，能夠為世界提供20億劑疫苗，以應對新冠肺炎大流行，但仍有高達26億美元的缺口。
2021年2月24日開始COVAX開始第一輪分配，預計將向145個國家、地區配送3.36億劑AZ疫苗、120萬劑輝瑞疫苗。至5月結束，COVAX已經運送了7700萬劑新冠疫苗至127個參與國家，遠低於5月底前要達成運送2億3800萬劑的目標，且僅佔全球已交貨17億劑疫苗的4%。
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