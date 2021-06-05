鴻海強攻電動車　劉揚偉靠神祕小公司擄獲汽車四哥的心

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郭台銘牽線 敲開合作大門
Stellantis這是鴻海董事長劉揚偉上任以來，在電動車市場抓到的第一隻大鯨魚。這一次，Stellantis宣布的重點，就是將和鴻海合資成立Mobile Drive這家公司，共同開發未來Stellantis旗下各車廠品牌汽車內部要使用的電子系統。這次記者會中，雙方對新公司的細節仍祕而不宣，包括何時成立、資本額多少，都尚未宣布。
Mobile Drive只是這家公司的「洋名」，為了這個案子，鴻海早在2019年6月，就在新北市土城民生路4號成立了1家名為富智捷的公司，這家公司目前是富智康的子公司，未來將轉為和Stellantis共同持有的合資公司，「接下來，Stellantis會把資金和資源注入這家公司，執行長由鴻海指派，財務長則由Stellantis派任，雙方各持股5成。」知情人士說。
在記者會上，富智康行政總裁池育陽指出，和Stellantis的合作案，是2018年底，鴻海創辦人郭台銘親訪當時的飛雅特克萊思勒執行長，打開合作的大門，2020年1月，飛雅特克萊斯勒在美國消費性電子展（CES）上，展出Airflow Vision概念車，背後就是和鴻海合作開發；同1個月，劉揚偉和飛雅特克萊斯勒簽下合作協議，在「One Foxconn」概念下，由劉揚偉親自督導，再交由富智康執行。
「後來飛雅特克萊斯勒忙於整併，新公司成立才拖到這個月宣布」，知情人士透露，在這個案子上，鴻海先是由總公司打頭陣，接著再由池育陽領導，在香港上市的富智康接手；富智康原本是鴻海旗下Android手機的代工廠，實力堅強，但當手機市場成熟之後，過去幾年將手上的工程資源轉向開發車用電子。
車用軟體設計 成鴻海籌碼
Stellantis執行長Carlos Tavares對和鴻海的合作有高度期待，強調「和鴻海合作發展的新平台，會改變我們設計汽車的方式，改變我們更新汽車功能的頻率，也會改變我們管理汽車產品生命週期的方式，這些都是Stellantis營運仰賴的核心。」
Stellantis還派出軟體長Yves Bonnefont說明。過去外界認為，鴻海擅長的就是硬體製造，但Stellantis代表不斷提及的，都是軟體和便用者經驗。表面上看，鴻海提供給Stellantis的，是汽車中控台上的一片控制平台；但實際上，鴻海成立富智捷，在台灣、中國和歐洲調動數百名工程師，最主要提供的價值，就是車用軟體的設計。
Yves Bonnefont說，他們跟鴻海合作開發這套系統，過去很多手機上已經實現的智慧化功能，但在汽車上還沒辦法做到，他們和鴻海合作，在現有的Android和iOS之外，打造出另一個獨立的軟體平台。
「對這個平台，我們有4個目標，」Yves Bonnefont說，第1，這套系統要能更貼近使用者，「汽車要能像手機一樣，能為不同的使用者訂製不同的使用環境，可以每天更新，還要能跟開放系統完全相容」，這對傳統汽車產業來說，這每一項要求都不容易，但在手機上早已經發生。
第2，汽車要能夠無縫串連線上和線下的服務，例如，當你坐在車上，快要到家的時候，只要在車用螢幕上按一下，車庫前的走道燈就會自動亮起。
第3，導入IT產業已經成熟的最新技術，例如，手機上已經有的生物識別技術，直接導入汽車，讓汽車能認得駕駛，或是人工智慧技術，讓駕駛能聲控汽車，或是遠端召喚汽車，或是把擴增實境技術用在汽車上，「汽車和電視，其實這幾年都遇上很大的破壞式創新，如何把電視新的呈現方式用在車室內，讓娛樂跟資訊做更好的整合，其實就有不小的發揮空間」，此外，手機和汽車之間的互動，也是一項很有商業潛力的新功能。
第4，就是汽車的共享。未來，其實汽車的鑰匙會變成一種軟體服務，即使你人不在車旁邊，但家人要用車的時候，你只要透過手機，就能授權啟動車輛，同一部車，類似的技術，也可以用來提供共享汽車和計程車車隊服務。
另闢新系統 迎戰蘋果谷歌
根據富智捷官網介紹，這家公司目前提供智慧座艙、先進駕駛輔助系統，車聯網平台軟硬體服務，目標不只車廠，還要廣邀其他有興趣開發車用App的第3方供應商。
特別的是，Stellantis雖然宣布，未來Stellantis各車系都會採用這個新平台，但是富智捷雖然是Stellantis和Bosch等公司一樣，都是Stellantis的一級供應商，可以向其他車廠出售這套系統；而為了擴大市場，這套系統不只能用於電動車，也能用在燃油車上，要在蘋果和谷歌等大廠主導的市場裡再另闢第3勢力。
記者會裡，另一件沒說的事，是鴻海集團何時能讓這套車電產品問世？知情人士透露，鴻海董事長劉揚偉認為，傳統汽車產業要3~5年才能完成的事，鴻海預計在2年左右的時間完成，這套系統有機會在兩年左右完成開發，時間和速度也是鴻海對傳統汽車業最大的賣點。
現在，傳統車廠正面臨汽車電動化、智慧化、共享化的挑戰，車廠如果只是賣一台會動的車，價值其實愈來愈低，傳統車廠都面臨銷量大幅下滑的壓力。劉揚偉曾預言，現在有3股主要的造車勢力，一股是傳統車廠，一股來自ICT產業，一股來自網路產業，現在鴻海和Stellantis合作，等於讓兩股勢力合流，不管是對Stellantis，還是鴻海旗下的富智康、富智捷，都有機會發揮1加1大於3的綜效。
現在，鴻海集團在汽車領域，還有其他機會正在醞釀，像最近夏普也發表和Fisker合作發展下一代的車用螢幕，此外，鴻海也與美國電動車新創Fisker合作發表「PEAR」（Personal Electric Automotive Revolution）專案，打造3萬美元以下的電動車，而Fisker的第2款車款Ocean SUV，在一波三折之後，也將交由鴻海生產，預計明年開始量產。
可以預期，今年將是鴻海在汽車產業全力擴張的1年，台灣過去受限於缺乏汽車原廠，許多電子技術難以打進汽車產業，但在鴻海領軍之下，有機會讓台灣的科技力再次上全球車市的新舞台。