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聲援張小燕「給我疫苗」　利菁慘遭網友抓包2錯誤

▲利菁發文聲援張小燕，卻被網友攻擊。（圖／利菁臉書）
▲利菁發文聲援張小燕，卻被網友攻擊。（圖／利菁臉書）

記者朱曼寧/綜合報導

2021-06-02 17:56:04｜2021-06-02 17:57:39

綜藝教母張小燕日前在臉書發文「別再刁難，給我們疫苗」，卻遭到駐德代表謝志偉不滿質疑及部分網友的批評。對此，藝人利菁今（2日）在臉書聲援張小燕，表示：「張小燕出道10年，從沒接過廣告代言，她只是疫情當下說出大家的心聲。」沒想到貼文一出，立刻遭網友抓包兩個錯誤。

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▲利菁發文聲援張小燕，卻被網友攻擊。（圖／利菁臉書）
▲利菁發文力挺張小燕。（圖／利菁臉書）
利菁表示，張小燕一直是演藝圈的好家長，出道10年因為怕誤了消費者，所以從不接廣告代言，但因為心繫台灣疫情狀況，才說出大家的心聲。她同步提到謝志偉日前的發文，諷刺對方詩興大發，如果確診病重，想的還是「令尊大人」，一點都不想疫苗，八成是令尊大人來接人了，直言：「請想像如果你是在ICU病房的確診者，你腦中會用的四句聯，就是『給我疫苗』，其餘都會是三字經。」

《NOWnews今日新聞》致電利菁經紀人，截稿前尚未獲得回應。

▲網紅鬼才阿水留言打臉利菁。（圖／利菁臉書）
▲網紅鬼才阿水留言打臉利菁。（圖／利菁臉書）
貼文曝光後，立刻遭網紅「鬼才阿水」打臉留言：「在YouTube輸入張小燕，廣告都能找到不少啊！」也有網友糾正「在ICU代表情況很危急了，需要的是藥物，不是疫苗」、「不懂的真的不用急著發表意見。」雖然不少網友不滿利菁的發言，但也有網友聲援表示：「如果沒有打國際認證的疫苗，我們以後是出不了國的，難道要把人民鎖在台灣嗎？」、「藝人接廣告代言天經地義呀，有什麼問題嗎？」

▲截至今（2）日本土確診累計個案。（圖／NOWnews製表）
▲截至今（2）日本土確診累計個案。（圖／NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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