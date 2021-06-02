聲援張小燕「給我疫苗」　利菁慘遭網友抓包2錯誤

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利菁表示，張小燕一直是演藝圈的好家長，出道10年因為怕誤了消費者，所以從不接廣告代言，但因為心繫台灣疫情狀況，才說出大家的心聲。她同步提到謝志偉日前的發文，諷刺對方詩興大發，如果確診病重，想的還是「令尊大人」，一點都不想疫苗，八成是令尊大人來接人了，直言：「請想像如果你是在ICU病房的確診者，你腦中會用的四句聯，就是『給我疫苗』，其餘都會是三字經。」
《NOWnews今日新聞》致電利菁經紀人，截稿前尚未獲得回應。
貼文曝光後，立刻遭網紅「鬼才阿水」打臉留言：「在YouTube輸入張小燕，廣告都能找到不少啊！」也有網友糾正「在ICU代表情況很危急了，需要的是藥物，不是疫苗」、「不懂的真的不用急著發表意見。」雖然不少網友不滿利菁的發言，但也有網友聲援表示：「如果沒有打國際認證的疫苗，我們以後是出不了國的，難道要把人民鎖在台灣嗎？」、「藝人接廣告代言天經地義呀，有什麼問題嗎？」
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