鬼鬼挑戰「台版Lady Gaga」　無奈秒變噴汗喪屍

吳映潔（鬼鬼）邀來有「台灣Lady Gaga」之稱的Wednesday上節目接受大改造，她化上超濃煙燻眼妝、腳踩12公分厚底高跟鞋，外加前衛歌德式風格造型，挑戰演藝史上妝容尺度最極限。

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鬼鬼近期斜槓當起YouTuber開頻道新節目「么怪株式會社」，最新一集節目邀來有「台灣Lady Gaga」封號的「Wednesday 與壞透樂團」主唱Wednesday，讓她在節目中為自己全身大改造的任務，只見Wednesday幫鬼鬼化上厚重煙燻妝，把頭髮弄成了螢光粉色系髮辮，換上70年代華麗搖滾造型、外搭12公分厚底高跟鞋，誇張前衛的風格讓鬼鬼直呼自己是Wednesday的雙胞胎妹妹。

▲▼鬼鬼（上圖、下圖右）邀請Wednesday（下圖左）來把她改造成「台版Lady Gaga」。（圖／avex taiwan 提供）

鬼鬼的一身厚重裝束，走起路來竟像「噴汗喪屍」，由於影片是在疫情前拍攝，鬼鬼換上全身包緊緊的「歌德芭比」裝，外加足蹬12公分厚底高跟鞋，頂著32度豔陽天去公園野餐，光是從公園入口步行到樹下野餐短短500公尺就走了10分鐘，不擅長穿這麼高的高跟鞋走路的鬼鬼全身溼透，讓她無奈苦笑說：「感覺好像在扮喪屍！走路好慢就算了跌倒，然後訪問過程都在滴汗，好像會噴汗的喪屍！」